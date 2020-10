Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A Föld népessége a 2060-as évek közepén eléri a csúcsát és csökkenni kezd, Kína népessége megfeleződik az évszázad végére, de Magyarországé is – állítja egy új kutatás. Hogy jöhetett ki ez az eredmény, és egyáltalán, mi alapján próbálják megbecsülni, hogyan alakul a népesedés a következő nyolcvan évben?","shortLead":"A Föld népessége a 2060-as évek közepén eléri a csúcsát és csökkenni kezd, Kína népessége megfeleződik az évszázad...","id":"20201007_nepesseg_demografia_egy_masik_kozgazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148ed18-929e-4ad9-af23-a748e4cb3f38","keywords":null,"link":"/360/20201007_nepesseg_demografia_egy_masik_kozgazdasag","timestamp":"2020. október. 07. 07:00","title":"Ötmillió magyar sem fog élni 2100-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és ne írjon humbug szövegeket.","shortLead":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és ne írjon humbug szövegeket.","id":"20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02f14b-7e4d-4771-808a-872164fb356c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 20:10","title":"A Facebookon ment egymásnak az Index egykori újságírója és Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen az úton halad. Két kutató így értékeli a migráció megreformálásáról szóló új uniós javaslatot a Le Monde-ban.","shortLead":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen...","id":"20201006_Le_Monde_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd2be2-b697-4209-b948-61eb33df6ec7","keywords":null,"link":"/360/20201006_Le_Monde_menekultek","timestamp":"2020. október. 06. 07:30","title":"Le Monde – Gyávaság és a cinizmus: a Bizottság behódolt az Orbánoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","shortLead":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","id":"20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0d457c-8e10-43d4-971c-d668d6e15afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Fura, extra ajtós változatot kap a Fiat 500-as? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül kell visszafizetni.","shortLead":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül...","id":"20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50efd5d5-92a5-4eb2-b93c-7fcc2f2cc740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","timestamp":"2020. október. 07. 15:15","title":"180 milliárd forint jön kölcsönbe Brüsszelből munkahelyvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","shortLead":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","id":"20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb9d6-7449-4487-a7b7-7e9bc1319483","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","timestamp":"2020. október. 06. 16:11","title":"Emberrablás miatt keres a rendőrség két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek inkább négy évszakos gumiabroncsot.","shortLead":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek...","id":"20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4acedd-f5f0-447a-84c8-bfaf7abb0e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","timestamp":"2020. október. 06. 17:59","title":"Egyre többen gondolják, hogy jó nekik a négy évszakos autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]