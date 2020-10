Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vagy őket betegen is be kell engedned, mert hatósági személyek? És honnan tudják majd, hogy nem jöhetnek be, ha külföldiek? Megannyi kérdés, amikre csak a Duma Aktuálnak vannak válaszai. A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek inkább négy évszakos gumiabroncsot. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek... Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország visszaél a joggal, ennélfogva viszont az uniónak cselekednie kell, hogy megfékezze Orbán Viktort – fejtette ki Michael Ignatieff, a Közép-Európai Egyetem rektora a Financial Times-ban. A SPAR szakértőit, egy dietetikust és egy élelmiszeripari mérnököt kérdeztünk arról, mik ezek a változások, illetve mire figyeljünk, ha éppen most, a járvány kellős közepén csapunk bele egy nagyobb sporteseménybe, megmérettetésbe, például a maratonba. A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye, hogy az EU-nak nem sikerül teljesítenie a műanyag csomagolások újrafeldolgozására tett, 2025-re és 2030-ra kitűzött céljait. Októbertől háromféle környezetbarát csomagolóeszközzel találkozhatnak a vásárlók az áruházlánc gyümölcs- és zöldségrészlegén. A vasárnapi időközi választást ő, Bogdán Gyula nyerte, és ugyan sokak szerint falugondnokként beletanult már a település irányításába, egy dologban biztosan gyökeresen másként működik majd, mint testvére: kerüli a nagy nyilvánosságot. ","shortLead":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit...","id":"20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4651b9f8-8008-43c5-91ef-f22e61c64362","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","timestamp":"2020. október. 06. 18:20","title":"Bogdán László halála óta megállt az élet, öccsére vár, hogy újraindítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét. Egy feltétele van: David Finchernek kell azt is rendeznie. Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét.