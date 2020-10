Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás miatt vizsgálja az ügyet és egy új feljelentés is született.","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás...","id":"20201013_tat_kerekparut_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6859e-0527-42bd-822f-646c6c4f5a6e","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_tat_kerekparut_nyomozas","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Nyomoz a rendőrség a 166 milliós táti kerékpárút miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal algoritmusa nem engedte. A Facebook rendszere túlszexualizált tartalomnak látta a zöldségeket.","shortLead":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal...","id":"20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb23a6-a553-472b-8820-64acf6f2dd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","timestamp":"2020. október. 14. 09:03","title":"Cenzúra a javából: hagymákat törölt a Facebook, mert túl erotikusnak vélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat, az egyik kedvezményezett alapítvány alapítói között van Simonka György is, akinek kedden folytatódik a büntetőpere. Míg a megvádolt politikus bázisán pályázatokat adnak vissza, addig a megyei önkormányzat osztogat, de most másoknak. ","shortLead":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat...","id":"20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2339f6-af33-4f47-bb69-e9c22bbe6ece","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","timestamp":"2020. október. 13. 06:07","title":"Milliárdok vándorolnak Simonka György hátországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz hatással lett volna az egyetem belső működésére.","shortLead":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz...","id":"20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5b99fe-1526-4b16-abf5-d25468327966","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","timestamp":"2020. október. 13. 21:21","title":"SZFE-oktatók: Az új vezetés súlyos fenyegetésekkel kommunikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","shortLead":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","id":"20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cf240f-9697-4681-bd11-0b575ac64ace","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","timestamp":"2020. október. 12. 15:31","title":"Új néven nyit ki megint a legendás londoni magyar étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","shortLead":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","id":"20201013_bkv_kotber_remiz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dc4bfb-d110-4f51-83b6-261cccb9f54c","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_bkv_kotber_remiz","timestamp":"2020. október. 13. 07:47","title":"1,2 milliárd forint kötbért követelnek a BKV-tól egy eladott remíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]