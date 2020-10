Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","id":"20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7277df4-9fd8-436d-9c63-87b9661dc2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:23","title":"Ehrlacher nyerte a túraautó-világkupa második futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hosszú lehet a brit gazdaság kilábalása a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesésből.","shortLead":"Hosszú lehet a brit gazdaság kilábalása a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesésből.","id":"20201016_brexit_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20d4d34-c749-4e10-9de4-a4eed4c7bfd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_brexit_elemzes","timestamp":"2020. október. 16. 20:10","title":"A szabadkereskedelmi megállapodás nélkül négy évig tarthat a brit gazdaság talpra állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f938df9-9990-4baf-af13-580181446f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lotus bemutatta a 2 millió dolláros, teljesen elektromos Evija hiperautójának prototípusát, amely egy versenypályán száguldott. ","shortLead":"A Lotus bemutatta a 2 millió dolláros, teljesen elektromos Evija hiperautójának prototípusát, amely egy versenypályán...","id":"20201016_Lotus_Evija_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f938df9-9990-4baf-af13-580181446f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674430e2-670e-4937-a53f-ade2779114b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_Lotus_Evija_video","timestamp":"2020. október. 16. 19:38","title":"Így száguld a 2000 lóerős Lotus elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült, hogy találkozott egy koronavírus-fertőzöttel.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült...","id":"20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5f1e43-bb82-4d1f-addb-08d651c47c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","timestamp":"2020. október. 16. 18:06","title":"A finn miniszterelnök is otthagyta az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tesztelés úgy zajlik majd, mint egy választás.","shortLead":"Az országos tesztelés úgy zajlik majd, mint egy választás.","id":"20201017_Szlovakiaban_mindenkit_letesztelnek_koronavirusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46201033-0efc-4e82-97af-c46596bad2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_Szlovakiaban_mindenkit_letesztelnek_koronavirusra","timestamp":"2020. október. 17. 14:46","title":"Szlovákiában mindenkit letesztelnek koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","shortLead":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","id":"20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398ca40e-0b3f-4b4b-ba73-6ec96de05f03","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","timestamp":"2020. október. 17. 15:51","title":"Angela Merkel: Maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]