[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter helyett Gór Csaba ügyvédet indíthatja a Fidesz Óbudán.","shortLead":"A pénzügyminiszter helyett Gór Csaba ügyvédet indíthatja a Fidesz Óbudán.","id":"20201018_Varga_Mihaly_megerositette_az_ATVnek_nem_indul_egyeniben_a_2022es_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8dc781-b1a6-4e38-9753-a1920e73d3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Varga_Mihaly_megerositette_az_ATVnek_nem_indul_egyeniben_a_2022es_valasztason","timestamp":"2020. október. 18. 16:55","title":"Varga Mihály megerősítette, nem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amelynek eredményei egyebek között azt sugallják, hogy a közép-ázsiai lovas harcosok hajdanán labdajátékokkal tartották fitten magukat.","shortLead":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi...","id":"20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f65c86-0dbc-43e0-a2ba-b4176871da17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","timestamp":"2020. október. 18. 14:03","title":"3000 éves labdákat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150761-fbfa-4ee0-9a1b-358d27d4453e","keywords":null,"link":"/elet/20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","timestamp":"2020. október. 19. 07:23","title":"Megszületett Orbán Viktor ötödik unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz radikális futballhuligán. Húsz rendőr és harminc tüntető sérült meg. ","shortLead":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz...","id":"20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2aa04a-d747-4197-bf05-20a15b7e52fb","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","timestamp":"2020. október. 19. 05:22","title":"Rendőrökre támadtak a tüntetők Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90 kilónyi kábítószert foglaltak le a Pest megyei rendőrök.","shortLead":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90...","id":"20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668657c2-4534-45e8-845e-1c45b8969217","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 17. 15:06","title":"Egy beszorult csempészt és 226 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap csak néhol fordulhat elő kisebb zápor, jövő héttől pedig már enyhe, őszi időt jósolnak a meteorológusok.","shortLead":"Vasárnap csak néhol fordulhat elő kisebb zápor, jövő héttől pedig már enyhe, őszi időt jósolnak a meteorológusok.","id":"20201018_Lassan_bucsut_mondhatunk_a_rossz_idonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71c956-1a8e-4ff1-b16d-06b04427ddb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Lassan_bucsut_mondhatunk_a_rossz_idonek","timestamp":"2020. október. 18. 08:07","title":"Lassan elrakhatja az esernyőt: jövő héttől búcsút mondhatunk a rossz időnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió köbméter vizet exportáljanak az USA-ba. Kaliforniában évek óta súlyos gondot jelent a növekvő vízhiány és a klímaváltozás miatt más országokban is egyre több erőszakot szülnek a folyók és tározók miatti viták. ","shortLead":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió...","id":"20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7922ec-4351-46ca-90a7-892d64429a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","timestamp":"2020. október. 18. 13:05","title":"Véres vízharcok dúlnak Amerikában – ilyen lesz a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]