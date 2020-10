Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is rendelnek el.","shortLead":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is...","id":"20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d32d391-4318-4ba1-9408-9869bd168501","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","timestamp":"2020. október. 18. 10:45","title":"Hétfőtől több település iskoláit is bezárják Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52d97b6-197c-4c74-8b08-2c0cb524d0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 07:20","title":"852 Porsche, 18 Ferrari és 3 Lamborghini talált gazdára a járvány alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek emelésének módja sem fog segíteni – erre a következtetésre jutott a Financial Times cikke. ","shortLead":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek...","id":"20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b12d9-b217-4ad1-98d4-a5ed9a80179c","keywords":null,"link":"/360/20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 20. 07:10","title":"A Covid–19 megmutatta, mekkora is az orvoshiány mifelénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","shortLead":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","id":"20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea46d-5b46-4c96-9cee-9912d85f2e45","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","timestamp":"2020. október. 19. 11:56","title":"A miskolci medve elől épphogy be tudott ugrani a kocsijába egy gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem egy nagyon pici részt meghagynak – állapította meg egy hosszú távú ausztrál kutatás.","shortLead":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem...","id":"20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed711f4-39be-4e45-bc5e-c6ebfe061f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","timestamp":"2020. október. 20. 07:03","title":"Erről tudjon, mielőtt kivetetné a gyerek manduláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","shortLead":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","id":"20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889b787-88c4-4517-b060-f410ea4e705b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 07:42","title":"Padlóra küldte a hazai vadászatot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]