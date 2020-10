Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt. ","shortLead":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak...","id":"20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e736d0-5172-4032-9756-f81e445c5543","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","timestamp":"2020. október. 19. 08:05","title":"Alföldi Róbert, Hernádi Judit és Mácsai Pál is támogatta az SZFE-t az ITM előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak tisztában kell lennie, mégis csak ritkán kérdezzük meg betegeinket az álmaikról - mutat rá Oliver Sacks neurológus az Első szerelmek és utolsó történetek című könyvében.","shortLead":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak...","id":"20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6bc168-d0c4-441d-90de-61a5d899f41d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","timestamp":"2020. október. 18. 19:15","title":"Álmok, amelyek valós betegségeket jeleztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok nyara. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok...","id":"20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e418825-c236-4aba-912c-4b96ddfc7841","keywords":null,"link":"/360/20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","timestamp":"2020. október. 19. 08:00","title":"Radar360: Utcára mentek az emberek Prágában, Párizsban és Minszkben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","shortLead":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","id":"20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc0697-b769-405c-8a44-d4b8f6e14708","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","timestamp":"2020. október. 19. 16:36","title":"Rá sem lehet majd ismerni a ferihegyi gyorsforgalmira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","id":"20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f263b-d4bf-4165-ac36-205ac904af92","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","timestamp":"2020. október. 19. 15:36","title":"Több nézőt mondott be a meccsre Seszták Miklós focicsapata, mint amennyien beférnek a stadionba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki kötvényprogram nyertesei? Erről beszélt a HVG-nek Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki...","id":"202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c910e4-bd48-4101-975f-22b54245d87f","keywords":null,"link":"/360/202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","timestamp":"2020. október. 19. 13:00","title":"Az OTP vezérhelyettese szerint nincs gond, amíg tisztességes a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési idő a hagyományosnál jellemzően lassabb vezeték nélküli technológia alkalmazása esetén.","shortLead":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési...","id":"20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9c7071-8b87-4df3-9e5c-cb623176cda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","timestamp":"2020. október. 19. 11:07","title":"19 perc alatt feltöltött telefon, vezeték nélkül: új gyorstöltéssel állt elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]