[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","shortLead":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","id":"20201019_frontalis_karambol_vegardo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bfbb95-ab39-44d6-b3cc-793b121bdc34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_frontalis_karambol_vegardo","timestamp":"2020. október. 19. 10:02","title":"Frontális karambol a 37-es úton, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","shortLead":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","id":"20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca80e25f-319f-4267-9771-beaecba413e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","timestamp":"2020. október. 20. 06:55","title":"Kirúgták a Covid-szkeptikus orvost a gyöngyösi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Magyarországot ma a kétségbeesett rettegés uralja, és teljesen jogosan retteg egy mesekönyvtől. 