Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5610e91b-07ac-4cd0-a3f3-38b6ad07fee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cegléd közelében történt a baleset. ","shortLead":"Cegléd közelében történt a baleset. ","id":"20201019_Ennyi_maradt_a_kocsibol_ami_Ceglednel_utkozott_egy_tehervonattal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5610e91b-07ac-4cd0-a3f3-38b6ad07fee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2715af-b17b-41c4-a420-86de31d412b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ennyi_maradt_a_kocsibol_ami_Ceglednel_utkozott_egy_tehervonattal__fotok","timestamp":"2020. október. 19. 13:59","title":"Galacsinná gyűrte a vonat a kocsit, amelyből épp csak ki tudott ugrani a sofőrje – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási taktika volt a benyújtása is.","shortLead":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási...","id":"20201019_Bloomberg_brexit_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c6c60-22b5-42de-90a8-3ec5e190edab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Bloomberg_brexit_johnson","timestamp":"2020. október. 19. 11:31","title":"Bloomberg: A brit kormány kész feladni a Brexit-megállapodást sértő törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","shortLead":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","id":"20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1326c7-88c0-4f10-8592-0093777bee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:40","title":"Hatalmasat ment ma Kiss Norbert, simán verte az Eb-címvédőt a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai mellett most megtámadták azért is, mert a felvilágosodás filozófusa nemcsak támogatta annak idején a rabszolga-kereskedelmet, hanem még anyagi hasznot is húzott belőle.","shortLead":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai...","id":"202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf7f36f-d5fb-499f-bc2d-d4c27cccaf1a","keywords":null,"link":"/360/202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","timestamp":"2020. október. 18. 16:00","title":"Rasszista nézetei miatt Voltaire-t ma már be sem engednék a párizsi szalonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","shortLead":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","id":"20201020_orban_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18a724-9ab0-4648-97ad-78acb15bc4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_orban_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 10:04","title":"Orbán influenzaoltással indította a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család aktuális tagjait, az augusztus pedig a Note családé. Idén viszont más lehet a helyzet.","shortLead":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család...","id":"20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ec163-5744-4bc3-868d-b70232870312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","timestamp":"2020. október. 20. 10:03","title":"Korábban érkezhet a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]