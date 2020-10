Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","shortLead":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","id":"20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53962c-dcc8-433d-93a4-851dd111bbb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 21. 12:11","title":"Maruzsa szerint az őszi szünetben minden gyereknek otthon kellene maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","shortLead":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","id":"20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20af3d4-9d7f-4f6b-bba0-30810105d135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2020. október. 22. 10:08","title":"Két év alatt alatt alakíthatja át a kormány az egészségügyi alapellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","shortLead":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","id":"20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa98fa8-d07e-4ac2-890f-6eab3e962b1b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","timestamp":"2020. október. 21. 11:29","title":"Hivatalos: 3 milliárd forintot kap a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt kifogásolva, hogy saját és tanítványaik adatait is meg kell adniuk, különben nem dolgozhatnak. Munkájukat az sem könnyíti meg, hogy egyre nehezebben jutnak hozzá a tanítványok személyes adataihoz. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot és az Innovációs Minisztériumot ostromolják a felnőttképzők, azt...","id":"20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4970b273-ed44-411d-9370-aa0b937d84a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda61e3d-f660-4e46-80b7-7b7639c42e08","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_felnottkepzesi_torveny_adatvedelem_itm","timestamp":"2020. október. 21. 13:30","title":"Nem állja ki az adatvédelmi próbát, változtatni kellene a felnőttképzési törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","shortLead":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","id":"20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0188e920-466d-4324-aec5-df66cbdcf9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 16:29","title":"Lopás miatt körözték, a Dunán csípték el a szentendrei M. Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11-18 milliárd forinttal többet fizetett az állami Antenna Hungária a magyar Telenort birtokló cégben szerzett tulajdonrészért, mint amennyi a korábbi becslések szerint elképzelhető volt.","shortLead":"11-18 milliárd forinttal többet fizetett az állami Antenna Hungária a magyar Telenort birtokló cégben szerzett...","id":"20201021_telenor_vasarlas_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8db85-0fd5-4af8-8722-92cfaf794341","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_telenor_vasarlas_antenna_hungaria","timestamp":"2020. október. 21. 13:40","title":"G7: 101 milliárd forintot fizetett az állam a Telenor negyedéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","shortLead":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","id":"20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4636db-e17f-4628-a567-749185cb4958","keywords":null,"link":"/elet/20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","timestamp":"2020. október. 22. 08:14","title":"Rosszabbul alszunk a járvány miatt az alvásszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","shortLead":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","id":"20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a78207-19eb-420e-bd3d-6fb9ad1bf03d","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","timestamp":"2020. október. 21. 09:32","title":"Nem indult jól az új Friderikusz-műsor forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]