[{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495, a meggyógyultaké pedig 28 484 306 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495...","id":"20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b5e9f-f329-4f58-bfd7-c7aa243e5a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","timestamp":"2020. október. 24. 11:36","title":"Közelíti a 25,5 milliót a koronavírusból kigyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások most folyó londoni fordulóját, amely az eredeti tervek szerint vasárnap este véget ért volna. A Downing Street szóvivője részletek nélkül azt közölte vasárnapi tájékoztatóján, hogy Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalásvezetője szerdáig marad a brit fővárosban.","shortLead":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló...","id":"20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f40b9-d925-4b0c-96b3-969560d88e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","timestamp":"2020. október. 25. 17:32","title":"Meghosszabbították a lassan már kínossá váló Brexit-folyamat jelenlegi tárgyalási fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","shortLead":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","id":"20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1826de23-7057-4e64-8def-4df1d4c0ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 18:03","title":"Szigorúbban ellenőrzi a maszkviselést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf41422-777d-42b9-8cf1-3ad6d8409463","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német kereszténydemokratáknak új elnököt kell választaniuk, aki egyben a jövő kancellárja is lehet majd, de még nyílt a verseny Angela Merkel tényleges utódlásáért.","shortLead":"A német kereszténydemokratáknak új elnököt kell választaniuk, aki egyben a jövő kancellárja is lehet majd, de még nyílt...","id":"202043__nemet_keresztenydemokratak__partelnokjeloltek__verseny__koronas_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccf41422-777d-42b9-8cf1-3ad6d8409463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2c8947-7351-46f4-8174-c21321704a0b","keywords":null,"link":"/360/202043__nemet_keresztenydemokratak__partelnokjeloltek__verseny__koronas_kerdes","timestamp":"2020. október. 24. 16:00","title":"Három férfi pályázik Merkel helyére, közülük kettőnek van oka haragudni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter szombaton, aki szerint nem polgári tiltakozásról, hanem szervezett zavargásokról van szó, miközben a jobboldali ellenzék szerint a kormányintézkedések növelik a feszültséget.","shortLead":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz...","id":"20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562cdbd-a613-4132-9b71-de7c0ba0624b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","timestamp":"2020. október. 24. 20:55","title":"Olasz belügyminiszter: „Elfogadhatatlan” a kijárási tilalom elleni tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több ember fog kórházba és intenzív osztályra kerülni - mondta a Dél-pesti Centrum kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több...","id":"20201024_Szlavik_Nincs_mas_valasztasunk_mint_vedekezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6ad6d-1585-4254-87f7-0edf7f57e443","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szlavik_Nincs_mas_valasztasunk_mint_vedekezni","timestamp":"2020. október. 24. 15:20","title":"Szlávik: Nincs más választásunk, mint védekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon elvégeznének egy koronavírustesztet; kiderült, hogy az amerikai elnök többet adózott Kínában, mint otthon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon...","id":"20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f03562-746b-409b-86d2-fbb3cef049aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","timestamp":"2020. október. 25. 07:00","title":"És akkor hitelmoratórium lett a több vírusteszt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]