Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Napról napra rosszabbként írta le állapotát Facebookon Csepel polgármestere, Borbély Lénárd. A fideszes politikus még múlt héten jelentette be, elkapta a koronavírust.

Szombat este már alig tudtam levegőt venni, és így már a beszéd sem nagyon ment. Ki kellett hívni a mentőt és kórházba kerültem. Itt kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladást kaptam, az immunrendszerem összeomlott, és a véroxigénszintem folyamatosan csökken

Ezért jelenleg oxigénnel segítenek, de ezek a napok meghatározóak, hogy javulok-e, és hogyan tovább. Szombat este óta szteroidos gyógyszert, antibiotikumot és egy további gyógyszeres kezelést kapok” - számolt be állapotáról Borbély, aki saját bevallása szerint azért van mostanra jobban, mert már kap levegőt.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ő például elvileg a kevéssé veszélyeztetett kategóriában van: “39 éves vagyok, minden hétköznap sportolok, sokszor hétvégén biciklizni járok, folyamatosan vitamint szedek. Akik körülöttem vírusosak lettek, mindenki könnyedebben vészeli át. Sokkal idősebben is. Ennek persze nagyon örülök! Azt viszont nem gondoltam volna, hogy velem ez történik” - írta, arra kérve mindenkit, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.