[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","shortLead":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","id":"20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20836c99-9bdb-430c-8915-5e9a03ba050f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","timestamp":"2020. október. 26. 08:51","title":"Három holttestet találtak a zalaszentmihályi horgásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","id":"20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7ea2-f708-4942-96da-26fdede9365f","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","timestamp":"2020. október. 27. 11:47","title":"Az ELTE vezetése nem akarta, mégis több százan írták alá az oktatók petícióját az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. ","shortLead":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer...","id":"20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfc527-0fc4-41c7-9fa7-3c624627ba82","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","timestamp":"2020. október. 27. 11:36","title":"Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg. A koronavírus közbeszólt ebbe is.","shortLead":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg...","id":"20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079af178-b843-467b-b046-dfe134d0d682","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","timestamp":"2020. október. 27. 09:11","title":"Gábor Zsazsa hamvai egy németországi bank széfjében vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","shortLead":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","id":"20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea8188-0ec6-4d93-be72-282cef46ff0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","timestamp":"2020. október. 26. 08:35","title":"Nem vezet nyilvántartást a koronavírusos pedagógusokról a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]