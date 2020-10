Operatív törzs: növekszik a 16 éven aluli fertőzöttek száma

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","id":"20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7ea2-f708-4942-96da-26fdede9365f","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","timestamp":"2020. október. 27. 11:47","title":"Az ELTE vezetése nem akarta, mégis több százan írták alá az oktatók petícióját az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0fb822-772d-4058-bbb8-605017b87bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","timestamp":"2020. október. 25. 21:55","title":"Halálos baleset történt Jakabszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége után először nem arab vezetővel és az Afganisztántól Afrikáig terjedő frontvonalakon kiemelt szerepet játszó közép-ázsiai, indiai és kaukázusi aktivistákkal fitogtatja erejét. Az összetartó erő pedig a globális dzsihád szélsőséges ideológiája.","shortLead":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége...","id":"20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbfa2c5-532b-4840-99c7-0d7b3447c6e2","keywords":null,"link":"/360/20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","timestamp":"2020. október. 27. 13:00","title":"Nemzetközi brigádot toboroz és új terrorista generációt nevel az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus, amelyet vasárnap este mutatnak be a Duna televízióban. A filmet beválogatták a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjért versenybe szálló alkotások közé is.","shortLead":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus...","id":"20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0357e1-d0d3-42b5-889c-39cdc68eabe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","timestamp":"2020. október. 27. 09:12","title":"Vasárnap lesz a Pilátus című film a Duna tévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát egy fényképen, mint ahogy azt az ember tenné.","shortLead":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát...","id":"20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48009228-6e79-4333-8974-dcead4c9d299","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2020. október. 25. 14:03","title":"Mint egy ember: a Microsoft mesterséges intelligenciája tűpontosan megmondja, mi van egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","shortLead":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","id":"20201026_finnair_menu_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e55ab-50e1-4817-905d-ea3bab5d3c37","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_finnair_menu_repules","timestamp":"2020. október. 26. 14:31","title":"Boltokban árulja fedélzeti menüjét a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]