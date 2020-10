Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Felszálló ágban van a járvány, ezért továbbra is az egyéni felelősség a legfontosabb, és az, hogy betartsuk az előírásokat, kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljünk maszkot – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott.

Vasárnap rekord számú, több mint 3 ezer igazolt fertőzöttet jelentettek, az elmúlt napokban folyamatosan kétezer fölött van az igazolt fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta 65 933 pozitív esetet találtak, a vírus okozta betegség szövődményei miatt már 1578-an vesztették életüket.

Szlávik János a műsorban beszélt az újfajta kezelési módokról, például a remdesivir nevű gyógyszerről is, amelynek hazai gyártása és klinikai tesztje is elindult, noha a WHO nemrég azt közölte, valódi szerepe nincs a betegek gyógyulásában.

Szlávik ezzel szemben úgy látja, hogy a megfelelő módon, a megfelelő időben alkalmazva ezek a készítmények hasznosak lehetnek a betegek kezelésében, mihamarabbi felépülésében, szerinte ez azért lényeges tény, mert

jelenleg más megoldás, gyógymód, készítmény nincs a koronavírus ellen.

Szlávik szerint az egyetlen megelőzési módja a koronavírusnak a vakcina lesz, amelyet világszerte óriási erőfeszítések árán fejlesztenek. A tömeges megfertőződés elkerüléséhez arra lesz szükség, hogy az emberek 50-60 százaléka beoltassa magát.

A hvg.hu infografikáján megnézheti a járványhelyzet alakulását.