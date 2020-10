Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb 400-500 éves időszak elején járunk – magyarázta a jegybankelnök.","shortLead":"Újabb 400-500 éves időszak elején járunk – magyarázta a jegybankelnök.","id":"20201027_Matolcsy_eurazsia_kora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452980c2-3c25-4c02-bed3-fcdd1dc1d0cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Matolcsy_eurazsia_kora","timestamp":"2020. október. 27. 10:42","title":"Matolcsy: \"Az emberiség történetében új korszak, Eurázsia kora következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új erőre kapó tisztogatásnak az egyik legtöbbet használt szoftver is áldozatul esett.","shortLead":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új...","id":"20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74571d55-5302-4225-82c3-2b364a210775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","timestamp":"2020. október. 27. 08:03","title":"Szokott YouTube-videókat tölteni? Lehet, hogy ezentúl nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","shortLead":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","id":"20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d8846-6a4b-40ba-9557-2b21a84281d8","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","timestamp":"2020. október. 26. 11:15","title":"Fekete, muszlim és plus size – újabb határokat lépett át a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem szeretik azt”, jól összefoglalja, mennyire szoros kapcsolatban áll egymással az ügyfélélmény (CX) és a munkavállalói élmény (EX). A külső pozitív ügyfélélmény csak a belső, pozitív dolgozói élményt követően jelenhet meg. ","shortLead":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem...","id":"20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d841d4-3d3a-41cb-91fe-f6faa69d2705","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"Agilis munkavállalói élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]