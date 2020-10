Cikkünk folyamatosan frissül.

Orbán Viktornak tehettek fel a képviselők kérdéseket a parlament mai ülésnapján. A sort a jobbikos Jakab Péter kezdte, aki kikérte magának, hogy az ellenzék által elvesztett borsodi időközi választáson a Fidesz krumplival szerzett szavazatokat.

“Hallgatjuk önt, és nem tudjuk, hogy sírjunk, vagy nevessünk: az a hang, ahogy ön beszél a borsodi emberekről, az több mint megalázó. Amit ön előad egy ilyen választási eredmény után, egyszerre szánalmas és nevetséges. Most, hogy így lebontották a kétharmadot, a Gyalog galopp fekete lovagja jut eszembe, egyezzünk ki döntetlenben.” - mondta Orbán válaszul Jakabnak, hozzá téve, hogy az ellenzék azért vesztette el a választást, mert ilyen hangnemben beszél a borsodi emberekről.

Jakab erre egy zsák krumplit hozott be, utalva ezzel arra, hogy szerinte a Fidesz Borsodban krumpliosztással szerzett szavazókat. A teremőrök azonban elkobozták Jakab krumpliját, ugyanis nem jelentette be előre, hogy szemléltető eszközt is visz az ülésterembe.

Orbán válaszként elővette Bíró László szerinte a Fidesz által ki nem fizetett varrónőinek történetét: “Reméljük, a krumpliért fizettek, ha már a varrónőknek nem” - mondta.

A DK-s Arató Gergely a koronavírus-tesztek alacsony számáról kérdezett. “Hogyan gondolja miniszterelnök úr? Elkezdenek tesztelni, vagy leállítják az országot?”

Orbán a kérdésre válaszolva bejelentette, a helyzet javításának érdekében az antigénteszteket is bevezetik akár már jövő héttől, erről nemrég döntött a kormány. “Szerintem a tesztelés kérdése komoly orvosi felkészültséget igénylő kérdés, és nem érdemes belőle politikai kérdést csinálni. Mindent megteszünk azért, hogy Magyarország a lehető legjobban védekezzen” - mondta Orbán, hozzátéve, hogy az ellenzék intézményeket érintő kritikái az egészségügyben dolgozókat minősítik. "A tesztekre vonatkozó megjegyzések valójában a járványügyi szakemberekkel szembeni támadásnak minősülnek."

Az LMP-s Keresztes László Lóránt azt kérdezte, mikor ül le a kormány szakmai szervezetekkel, és milyen forrásból terveznek pénzt bevonni a vízi közművek helyzetének javítására. "A nagy kérdésekre azt tudom mondani, hogy Magyarországnak van egy folyamatosan aktualizált tízéves fejlesztési terve, és ott a három-négy legfontosabb pont között szepel a vízműveink ügye."

Keresztes viszontválaszban jelezte, hogy a pénzhiánnyal van a probléma, és az ide nem elég, hogy "majd lesz valamiféle stratégia", és megkérdezte, pontosan mikor tesz valamit érdemben a kormány. "Folyamatosan egyeztetünk az önkormányzatokkal, és biztosítunk forrásokat, amik arra elegek, hogy a vízellátás biztosítva legyen Magyarországon" - válaszolta Orbán azt beismerve, hogy van pár olyan rendszer, amikről kérdéses, hogy jövőre is működőképesek lesznek-e.

A párbeszédes Szabó Tímea és Tordai Bence is kérdeztek: Szabó az orvosok béremelésével kapcsolatos törvényt kritizálta, amiben többek közt az szerepel, az orvosok nem vállalhatnak másodállást, és két évig bármikor áthelyezhetik őket az országban. Szabó azt kérte módosításként, bizonyos csoportokat hagyjanak ki az áthelyezésekből, illetve a másodállás vállalását csak indokolt esetben utasíthassák el. "A két kérdés, amit felvetett csak kettő a sok kérdés közül, amit még szabályozni kell, ez érvényes a vezénylésre is. Attól nem áll módomban elállni, hogy Magyarországon a vezénylésnek a rendelkezésen belül rendelkezésre állni." Szabó szerint az új törvény miatt 3000 orvos fog távozni az országból. Orbán erre azzal válaszolt, hogy a Párbeszéd szövetségben áll az MSZP-vel, utalva arra, hogy akkor szerinte sokkal rosszabb volt a helyzet. "Nem tartok attól, hogy tömeges orvoshiány fog fellépni. Értelmes szabályokat akarunk úgy, hogy közben a betegek igényeire is figyelni kell, miközben az orvosok igényeit is elfogadják."