[{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","id":"20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb7e5e-d544-47ab-94ad-3a8a7f51d199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Charles Michel szerint még nincs veszve a Brexit-megegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d3f7c3-28ab-4b43-8814-73a535d82bdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összefügg-e a családi élet az egészségügyi állapotunkkal? 