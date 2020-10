Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot visznek haza.","shortLead":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot...","id":"20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a4aaa-5c2a-4b43-98bd-5440f5aa94a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","timestamp":"2020. október. 29. 13:30","title":"Van egy terület Magyarországon, ahol ritka a nettó 600 ezer alatti fizetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","id":"20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a532a-0af0-4d4d-9ef8-72c17cbe959f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","timestamp":"2020. október. 28. 11:27","title":"Dúró Dóra kifakadt a Facebook tiltása miatt, kormányzati fellépést követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság egyszerűsített összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében vizsgálta az ügyletet. Úgy találták, a tervezett felvásárlás nem vet fel versenyjogi aggályokat.

","shortLead":"Az Európai Bizottság egyszerűsített összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében vizsgálta az ügyletet. Úgy találták...","id":"20201027_mvm_cseh_energetikai_vallalatot_vesz_eu_jovahagyta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b75bfa-3bc3-4298-8cdc-d5f5e0bba4dc","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_mvm_cseh_energetikai_vallalatot_vesz_eu_jovahagyta","timestamp":"2020. október. 27. 17:16","title":"Az EU is rábólintott, megvásárolhatja az MVM a legnagyobb cseh energiakereskedő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","shortLead":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","id":"20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fcf76-d84e-4edb-8c4d-7b91777a105d","keywords":null,"link":"/sport/20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","timestamp":"2020. október. 27. 21:10","title":"Lemondott a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség áramlopási ügy miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség...","id":"20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d394225-970c-4cc8-b44a-395e89b24fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 28. 12:01","title":"Januárban szavaznak az áramlopási ügy miatt lemondott erzsébetvárosi képviselő utódáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők egy másik adatbázis szerint 21 ezerrel kevesebben lettek.","shortLead":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők...","id":"20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097f672-e826-40d5-879a-28496f068be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","timestamp":"2020. október. 29. 10:48","title":"Több tízezer álláskereső eltűnhetett a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]