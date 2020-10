Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat fogyaszt – figyelmeztetnek amerikai kutatók. Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat fogyaszt – figyelmeztetnek amerikai kutatók. Évekkel később is rosszul jár a gyerek, ha az anya szoptatáskor cukros üdítőket iszik Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton. Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán Dinamo Kijevet fogadta a Groupama Arénában. A Fradi kétgólos hátrányból egyenlített, így megszerezte első pontját. Későn ébredt a Fradi, 2-2-es döntetlen a Dinamo Kijev ellen A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek? Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit. P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit. Őrizetbe vették az anyját és nevelőapját halálra késelő budapesti férfit. Marabu FékNyúz: A megoldás