[{"available":true,"c_guid":"a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és megmagyarázta, miért kérnek külön pénzt egyes szolgáltatásokért.","shortLead":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és...","id":"20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b486-c272-4c1e-ab36-7e9f32a1ce1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","timestamp":"2020. november. 01. 14:44","title":"A Wizz Air-vezér Váradi lapinterjúban üzent az őket bojkottáló norvég kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","shortLead":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","id":"20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b01dd-725d-4302-8919-31fa126b8dfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","timestamp":"2020. november. 02. 09:21","title":"Ha eddig túl szolidnak érezte a BMW X6 megjelenését, akkor ezt nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","shortLead":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","id":"20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49663d62-26d7-4a42-9ffb-d21029900885","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","timestamp":"2020. november. 02. 09:43","title":"Élve mentettek ki a romok alól egy hároméves kislányt, 65 órával a törökországi földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","shortLead":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","id":"202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0f5263-c356-4d5c-8210-7bfb1cd58d74","keywords":null,"link":"/360/202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","timestamp":"2020. november. 01. 11:10","title":"Kisebb cégbirodalom épül az egykori martfűi Tisza cipőgyár romjain ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása után rengetegen lecsaptak rá.","shortLead":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása...","id":"20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6ef4e-a085-425c-8154-ecd61b6da054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","timestamp":"2020. október. 31. 15:03","title":"Meglepően sok előrendelés érkezett a Huawei Mate 40 telefon 850 ezres Porsche-kiadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","shortLead":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","id":"20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa03b3cf-3d9e-4677-95d5-23f47c318dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","timestamp":"2020. november. 01. 06:41","title":"Európai árat kapott a Lada Nivára épülő G-osztály másolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához szerencsére nem nyúltak hozzá, nem tették politikailag korrektebbé. Egy SUV, ami szinte úgy megy, mint egy sportszedán.","shortLead":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához...","id":"20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634ccc-5681-42c9-a824-d499dcc8d4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Majdnem Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]