Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","shortLead":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","id":"20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9a067-752d-41b6-8198-72e748cb0da3","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","timestamp":"2020. november. 01. 20:14","title":"Nagyon kevés nézőt kellett becsábítania a a Come Playnek, hogy a legsikeresebb film legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.","shortLead":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos...","id":"20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9865784b-4690-4856-80fe-30a7a29647bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","timestamp":"2020. október. 31. 14:21","title":"Támogatnák a hallgatói önkormányzatok a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A párizsi kormány tisztességtelennek nevezte a kampányt a karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben.","shortLead":"A párizsi kormány tisztességtelennek nevezte a kampányt a karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben.","id":"20201031_Az_Amazon_visszavonta_a_fekete_pentekre_hangolo_reklamjait_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955233c3-b3bd-42b7-a994-f00eb70909a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_Az_Amazon_visszavonta_a_fekete_pentekre_hangolo_reklamjait_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 31. 15:55","title":"Az Amazon visszavonta a fekete péntekre hangoló reklámjait Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Inflációkövetővé tették az útdíjak meghatározását.","shortLead":"Inflációkövetővé tették az útdíjak meghatározását.","id":"20201101_Automatikusan_dragulhat_jovo_evtol_az_utdij_a_fuvarozoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0bc91-654d-400a-8033-2d28cd5bc4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Automatikusan_dragulhat_jovo_evtol_az_utdij_a_fuvarozoknak","timestamp":"2020. november. 01. 10:40","title":"Automatikusan drágulhat jövő évtől az útdíj a fuvarozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor mentette meg a világot. Képekben idézzük fel az életét és a karrierjét.","shortLead":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor...","id":"20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ed5e4-1ce0-4a3e-9b60-5c0c933bc887","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","timestamp":"2020. október. 31. 14:41","title":"Sean Connery élete képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]