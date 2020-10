Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","shortLead":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","id":"20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e479e-2558-4924-a1d3-7e9366897c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:36","title":"Bevallotta az NNK, hogy napi 12 ezernél nem tudnak több PCR-tesztet elvégezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash Player támogatása. Azután a szoftvert érdemes törölni az eszközökről. A folyamatban a Microsoft is segít.","shortLead":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash...","id":"20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d744003-9cf9-4f6a-b390-6f3629e3c3a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2020. október. 29. 09:03","title":"Fontos frissítés érkezett a gépére, már most törölheti vele a hamarosan veszélyessé váló Flasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","id":"20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c420d8-b71b-47a2-9fbb-03ac5b5ced9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","timestamp":"2020. október. 28. 14:54","title":"Koponyacsontból rekonstruálta egy ismeretlen elhunyt fiú arcát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója –...","id":"20201029_romania_korrupcio_olteanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f54eb-7045-413c-b745-b5ed69f4556c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_romania_korrupcio_olteanu","timestamp":"2020. október. 29. 13:15","title":"Öt év börtönre ítélték a román parlament volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség áramlopási ügy miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség...","id":"20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d394225-970c-4cc8-b44a-395e89b24fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 28. 12:01","title":"Januárban szavaznak az áramlopási ügy miatt lemondott erzsébetvárosi képviselő utódáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","id":"20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8197364d-267a-42e8-bc6c-c3997ac398ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","timestamp":"2020. október. 29. 14:21","title":"Újabb incidens Franciaországban: agyonlőttek egy fegyverest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes redizájnolását értik a cég dolgozói.","shortLead":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes...","id":"20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3c129-13d4-4a2c-87d4-0acab823095c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","timestamp":"2020. október. 29. 15:18","title":"Milyen rendszert használ? Teljesen új kinézetet kaphat jövőre a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti változata lehetne.","shortLead":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti...","id":"20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15457-a15f-46c6-9006-0226bc5063a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","timestamp":"2020. október. 30. 08:03","title":"Bámulatos víz alatti laboratóriumot építene Jacques Cousteau unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]