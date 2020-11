Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"706cd87c-2642-4061-92fd-d5f1b19d4062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az A Rumini és az elsüllyedt világ.



","shortLead":"Megjelent az A Rumini és az elsüllyedt világ.



","id":"20201102_Megjelent_az_uj_Ruminikotet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=706cd87c-2642-4061-92fd-d5f1b19d4062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23674b5-87e2-471d-a0f9-65c9d9f040f7","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Megjelent_az_uj_Ruminikotet","timestamp":"2020. november. 02. 14:09","title":"Megjelent az új Rumini-kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére újraindulhatott. ","shortLead":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére...","id":"20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb54dc3-42c1-4ac2-8164-5a6064df08f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","timestamp":"2020. november. 02. 07:40","title":"Tíz napig nem jött gáz Ausztria felől, az országban példátlan mértékű műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást? A Duma Aktuál ennek is utánajár, de foglalkozik a mesék hatásával, a Meseország mindenkié című könyv miatt kirobbant viták alapján. ","shortLead":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást...","id":"20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5cc04d-0916-42ca-80b0-d88aa18c1dfb","keywords":null,"link":"/360/20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mi történhetett Semjén Zsolttal azon a pénteken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","shortLead":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","id":"20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466a1515-8ed1-4a5e-be49-7bca56b6b5a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 03. 07:51","title":"Kevesebb dohánybolt lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta, az MSZP-s Korózs Lajos személye miatt ők távol maradnak.","shortLead":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta...","id":"20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bddaa5-92b4-4b3e-bab3-7198e702ac01","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","timestamp":"2020. november. 03. 16:55","title":"A bojkottáló fideszesek miatt nem tudták meghallgatni Müller Cecíliáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","shortLead":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","id":"20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7bc3b-1793-44a0-b2bf-4657881e43df","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","timestamp":"2020. november. 02. 15:29","title":"A két évvel ezelőtti kaliforniai tűz felemésztette Paradise-t – most megnézhetjük, mi lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]