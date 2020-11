Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","shortLead":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","id":"20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba73f3ac-dc91-4d00-bea0-de843d17f057","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","timestamp":"2020. november. 02. 11:21","title":"Gyerekeknek szánt elektromos autó jött a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","shortLead":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","id":"20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868008e-6092-49a1-8722-0ea83343f0ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","timestamp":"2020. november. 02. 18:18","title":"Merkel: A kórházak már közelítenek az akut vészhelyzet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","shortLead":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","id":"20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba244bd-473a-4503-ada7-c77cfb8c0e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. november. 01. 17:21","title":"Egy globális elemzőcég szerint nyer Biden, és az jót fog tenni a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","shortLead":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","id":"20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d3260-26a4-4f44-8d04-1d23b282c72f","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","timestamp":"2020. november. 01. 14:24","title":"\"Ez már nem volt élet számára” - felesége vallomása Sean Connery utolsó éveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","shortLead":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","id":"20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29818ed4-23b3-4a50-896a-2c72693a4d58","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","timestamp":"2020. november. 02. 10:35","title":"Közel 50 millió forintra büntette az MNB a Raiffeisent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet a második forduló.","shortLead":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet...","id":"20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d8bdf2-9413-4bc1-9c72-80406e0b282e","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","timestamp":"2020. november. 01. 15:56","title":"Szlovákiában egy nap alatt letesztelték koronavírusra a lakosság felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is kezelnek.","shortLead":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is...","id":"20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa67c2e-7c87-4891-b9ff-e2b6698790ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","timestamp":"2020. november. 02. 10:51","title":"Nemcsak a környezetnek, de magunknak is árthatunk a műanyag mosogatószivacsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]