Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","shortLead":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","id":"20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba73f3ac-dc91-4d00-bea0-de843d17f057","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","timestamp":"2020. november. 02. 11:21","title":"Gyerekeknek szánt elektromos autó jött a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította meg.","shortLead":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította...","id":"20201102_metro_baleset_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674ac26-1e3f-4deb-9dc3-0b7409812a76","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_metro_baleset_szobor","timestamp":"2020. november. 02. 11:46","title":"Bálnauszony tartotta meg a semmibe guruló metrószerelvényt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","id":"20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9d7ebd-9d66-429c-8e39-d663553553f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","timestamp":"2020. november. 02. 06:48","title":"Magatehetetlen férfit fosztottak ki fényes nappal az Örs vezér tere közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek negyedének sorsát szabja meg, ám a kormány ezt is sorosozásra használja.","shortLead":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek...","id":"202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeb9d19-2a8c-4dc2-92b2-dca6e144237a","keywords":null,"link":"/360/202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","timestamp":"2020. november. 03. 15:00","title":"A kormány válasza a mesterséges intelligencia kérdéseire: Soros!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandcontent","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandcontent/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 02. 07:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d6c54-98e8-4f00-8621-0d59b8b26add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államok elnöki autója mindig is fontos szimbólum volt. Lassan 90 éves karrierje alatt a reprezentációs célokat szolgáló jármű valóságos high-tech bunkerré vált. ","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöki autója mindig is fontos szimbólum volt. Lassan 90 éves karrierje alatt a reprezentációs...","id":"20201031_Harom_amerikai_elnok_elleni_merenyletet_is_megelt_a_Lincoln_Continental","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=269d6c54-98e8-4f00-8621-0d59b8b26add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb47743-f944-4d38-988e-9692c0cc7cd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_Harom_amerikai_elnok_elleni_merenyletet_is_megelt_a_Lincoln_Continental","timestamp":"2020. november. 02. 05:36","title":"Három amerikai elnök elleni merényletet is megélt a Lincoln Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","shortLead":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","id":"20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b01dd-725d-4302-8919-31fa126b8dfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","timestamp":"2020. november. 02. 09:21","title":"Ha eddig túl szolidnak érezte a BMW X6 megjelenését, akkor ezt nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]