[{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","shortLead":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","id":"20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcc7fc-7c33-41c3-8075-26c114f1c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","timestamp":"2020. november. 03. 11:10","title":"Az osztrák hatóságok jól ismerték a lelőtt terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","shortLead":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","id":"20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd3647-488d-499a-a5e9-4135cf1b1c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","timestamp":"2020. november. 04. 04:33","title":"New Jersey az elnök mellett a marihuána legalizálását is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai célpontok megsemmisítésére készülnek, önmaguk beáldozásával.","shortLead":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai...","id":"20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c238957-6e8b-42ab-8aff-8aab807e3454","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","timestamp":"2020. november. 05. 09:03","title":"Öngyilkos drónokat tesztel Kína: repülnek, majd berobbannak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bloomberg szerint egészen szokatlan, hogy egy ország kormánya élt ezzel a lehetőséggel.","shortLead":"A Bloomberg szerint egészen szokatlan, hogy egy ország kormánya élt ezzel a lehetőséggel.","id":"20201103_kormany_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3f96b-fe17-48d3-8858-3d7b2bb73ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_kormany_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2020. november. 03. 16:15","title":"A magyar kormány vétózta meg, hogy pénzhez jusson a Budapest Airport Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","shortLead":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","id":"20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e5afd-af7f-4d7f-9d3b-a69bc8b038da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","timestamp":"2020. november. 04. 06:41","title":"Különleges Lada Niva készül a márka 50. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz, ugyanakkor a hideg és az altest lehűlése – számos egyéb tényező mellett – szintén szerepet játszhat a létrejöttében.\r

","shortLead":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz...","id":"urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae28337-d115-4673-917c-4ee29c407447","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 07:30","title":"10 tévhit a kellemetlen felfázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]