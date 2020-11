Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért az ügyészség. ","shortLead":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért...","id":"20201104_vademeles_obuda_drogfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2d0eaa-42ef-4a7d-89eb-5d2b7094cc34","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_vademeles_obuda_drogfogas","timestamp":"2020. november. 04. 10:36","title":"Vádat emeltek az óbudai 200 milliós drogfogás ügyében, egy 71 éves nő is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Népszavazással erősítették meg a városvezetők akaratát Portlandben, ahol az Egyesült Államok elnöke és kongresszusi képviselői mellett a hatósági arcfelismerésről is voksoltak a választópolgárok.","shortLead":"Népszavazással erősítették meg a városvezetők akaratát Portlandben, ahol az Egyesült Államok elnöke és kongresszusi...","id":"20201104_arcfelismeres_azonositas_hatosagi_hasznalata_tiltas_portland_maine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195bbd9f-90c5-4cb6-bd97-52d03a431377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_arcfelismeres_azonositas_hatosagi_hasznalata_tiltas_portland_maine","timestamp":"2020. november. 04. 09:03","title":"Ahol nem csak az elnökről szavaztak: betiltották a rendőrségi arcfelismerést Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","shortLead":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","id":"20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aba1f88-ce06-4747-97b1-cd62f61417b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. november. 03. 17:19","title":"Liverpool összes lakóját le akarják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0ed3c1-3f89-48a7-8bec-5e165eaa03ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki a megoldást, akkor sem látja bele a valóságot a képbe – vélik a Twitterezők arról a fotóról, amit még februárban osztott meg valaki.","shortLead":"Hiába tudja valaki a megoldást, akkor sem látja bele a valóságot a képbe – vélik a Twitterezők arról a fotóról, amit...","id":"20201103_optikai_csalodas_kutya_kecske_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0ed3c1-3f89-48a7-8bec-5e165eaa03ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afc49d0-ed25-4bc0-9a0b-e3f6c957180b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_optikai_csalodas_kutya_kecske_fenykep","timestamp":"2020. november. 03. 18:03","title":"Kecske vagy kutya? A Twitterezők sem tudták elsőre eldönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]