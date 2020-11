Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541e38dd-86db-4a52-aa04-5ff422b3aa70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök egykori kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","shortLead":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök egykori kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","id":"20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541e38dd-86db-4a52-aa04-5ff422b3aa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675ae36-1fda-4f28-a681-d88e1e5f69ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","timestamp":"2020. november. 05. 22:14","title":"Meghalt Szőcs Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar előtti csönd – múzeumi gyűjtemények a piacon / Francia–portugál életművészet – a Bonbon kollekció / Kié a Szent Bölcsesség? – szakrális terek és hatalmi harcok / A vizualizáció: mesemondás – beszélgetés Barabási Albert-Lászlóval / Az számít, hogy ki követ – a posztinternet művészetről / Orosz avantgárd: eredeti vagy hamis? – revízió alatt a kölni Ludwig-gyűjtemény

