[{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"","category":"vilag","description":"A kórházi ágyak 85 százaléka foglalt az intenzív osztályokon.

","shortLead":"A kórházi ágyak 85 százaléka foglalt az intenzív osztályokon.

","id":"20201106_Megint_megdolt_a_napi_esetszam_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da72c43b-dd0d-4a75-9d51-bf2e49b7f86b","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Megint_megdolt_a_napi_esetszam_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 06. 05:18","title":"Megint megdőlt a napi esetszám Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok az elmúlt két év kalandos történéseit dolgozzák fel az életéből. A felvételeket nagyban alakította a Covid-helyzet, de talán pont ez kellett ahhoz, hogy a Tengerek dalai mind nagyon természetesen, közvetlenül szóljanak. Albumpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok...","id":"20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9bdc4f-1c37-4526-8578-68e0cf917132","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","timestamp":"2020. november. 05. 14:25","title":"Innen hova? – Megjelent A Bence kalandjai első lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel számolhat, mint bármelyik másik iPhone 12-modell esetében.","shortLead":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel...","id":"20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9548f2be-67b2-4b3c-bfc3-0e45ddb57977","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","timestamp":"2020. november. 04. 11:05","title":"Lassabban lehet majd tölteni az iPhone 12 minit vezeték nélkül, mint a többi társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a135bd-21ee-4143-8548-4ae991d7b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Corvette motoros Zagato Iso Rivolta GTZ bőven 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet.","shortLead":"A Corvette motoros Zagato Iso Rivolta GTZ bőven 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet.","id":"20201105_olasz_formaterv_amerikai_sziv_660_loeros_uj_sportkocsi_erkezett_chevrolet_corvette_zagato_iso_rivolta_gtz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a135bd-21ee-4143-8548-4ae991d7b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0507d92-bf8b-4bd6-9381-6d5308fb130b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_olasz_formaterv_amerikai_sziv_660_loeros_uj_sportkocsi_erkezett_chevrolet_corvette_zagato_iso_rivolta_gtz","timestamp":"2020. november. 05. 15:19","title":"Olasz formaterv, amerikai szív: 660 lóerős új sportkocsi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták állapítani a tudósok, mi adta le az impulzust. Mindez komoly előrelépés annak érdekében, hogy megértsük a jelenséget.","shortLead":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták...","id":"20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07364f41-3327-49b9-9666-beccb10c9ca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","timestamp":"2020. november. 04. 19:03","title":"A \"szomszédból\" fogtak rejtélyes rádiójeleket a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","shortLead":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","id":"20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91f5be5-ec84-468e-921a-cdb9b5752db3","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 20:17","title":"Sűrítenék a járatokat, de nem mindenhol van elég busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","shortLead":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","id":"20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcef6b7-8c1e-45d7-9a79-d4068f1527da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","timestamp":"2020. november. 05. 06:41","title":"9,27 millió forinttól indul itthon a felfrissített Audi Q2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","shortLead":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","id":"20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e229ac0-68a8-4754-9ada-538decc3cbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","timestamp":"2020. november. 05. 15:25","title":"Csákányi Eszter, Spiró György és Tarr Béla az idei Hazám-díjasok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]