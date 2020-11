Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","shortLead":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","id":"20201106_tasz_nnk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c44ce-3e94-46ef-8183-badb7a9ab305","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_tasz_nnk_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:11","title":"Nem adta ki a járványügyi adatokat a TASZ-nak a népegészségügyi központ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel azt mondta, pár órán belül döntenek a nem sürgős műtétek elhalasztásáról.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel azt mondta, pár órán belül döntenek a nem sürgős műtétek elhalasztásáról.","id":"20201106_operativ_torzs_sajtotajekoztato_mutetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79898d7-df01-4582-b820-7400b0b1e06a","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_operativ_torzs_sajtotajekoztato_mutetek","timestamp":"2020. november. 06. 12:29","title":"Müller: Valószínűleg ma meglesz a rendelet a halasztható műtétek átütemezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő a netes bullying veszélye – figyelmeztet az UNESCO.","shortLead":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő...","id":"20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b799c-9ac2-4fff-a12a-1b1e2bf988bc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","timestamp":"2020. november. 06. 09:06","title":"A koronavírus miatt drasztikusan nő az internetes zaklatás aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is adakozásra biztatják.","shortLead":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is...","id":"20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f77da2-2f69-4cd1-8fd8-b8db5a3f2fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","timestamp":"2020. november. 06. 11:52","title":"15 év után hirtelen két új dallal jött elő a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4817429a-570b-4a0f-9473-a5580c08d967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új ásványt fedeztek fel egy holdmeteoritban európai kutatók. A donwilhelmsit névre keresztelt ásvány felfedezése a Hold keletkezéstörténetének kutatása és a Föld belsejében zajló folyamatok megismerése szempontjából kiemelt jelentőségű.","shortLead":"Új ásványt fedeztek fel egy holdmeteoritban európai kutatók. A donwilhelmsit névre keresztelt ásvány felfedezése a Hold...","id":"20201106_oued_awlitis_holdmeteorit_donwilhelmsit_felfedezese_nmh_becs_meteoritgyujtemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4817429a-570b-4a0f-9473-a5580c08d967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ad9766-1812-40f1-95e8-106f75bce45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_oued_awlitis_holdmeteorit_donwilhelmsit_felfedezese_nmh_becs_meteoritgyujtemeny","timestamp":"2020. november. 06. 16:03","title":"A mélység titka: 460-700 kilométeres mélységből került elő egy új ásvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f10826-3917-4f28-8d0a-65376ce12e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata házelnök szerint Biden nyeri meg a kedden tartott elnökválasztást.","shortLead":"A demokrata házelnök szerint Biden nyeri meg a kedden tartott elnökválasztást.","id":"20201106_pelosi__amerika_elnokvalasztas_biden_demokrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f10826-3917-4f28-8d0a-65376ce12e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b210b8-9e0a-4092-b536-d931725a40f8","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_pelosi__amerika_elnokvalasztas_biden_demokrata","timestamp":"2020. november. 06. 20:27","title":"Pelosi: Nem nyertünk meg minden képviselőházi csatát, de megnyertük a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti az emberiséget attól, hogy megoldott kérdésként tekintsen a világjárványokra. Jakab Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást.","shortLead":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti...","id":"20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd73085-1116-4e09-8988-a6f93816ecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","timestamp":"2020. november. 05. 18:48","title":"Jakab Ferenc: „A kész vakcinától nem kell félni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, mémekkel!","shortLead":"Hát, mémekkel!","id":"20201106_Megis_hogy_birjak_ezt_az_amerikaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de98c9e9-96ad-407a-81e9-59d5e1ea48a2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megis_hogy_birjak_ezt_az_amerikaiak","timestamp":"2020. november. 06. 11:52","title":"Mégis hogy bírják ezt az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]