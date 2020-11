Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások elkezdését viszont csak tavaszra ígérte a miniszterelnök, de annak hatására még várni kell: egyáltalán nem biztos, lesz elég oltóanyag, ráadásul a teljes beoltottságot sem pár perc elérni.","shortLead":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások...","id":"20201106_orban_vakcina_90nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dff3ae7-dff9-4823-b96e-cb68814a6170","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_vakcina_90nap","timestamp":"2020. november. 06. 18:31","title":"Orbán kilencven napja jól hangzik, de a dolgok nem ennyire egyszerűek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","shortLead":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","id":"20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2051ae-bf1d-43b6-9d36-705eb0b1bfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. november. 05. 15:48","title":"Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247e0e-15d3-43fc-a680-1bd31d262752","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"Szegedi és pécsi tudósok deríthetik ki, miként hat a genetikánk a koronavírus okozta megbetegedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","shortLead":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","id":"20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162aead-ce45-4524-b95d-ba1460c0b857","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 11:06","title":"Tovább nőtt Biden előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint 2022-ben lesz az ellenzék legnagyobb és talán az utolsó esélye. ","shortLead":"A főpolgármester szerint 2022-ben lesz az ellenzék legnagyobb és talán az utolsó esélye. ","id":"20201105_Karacsony_orban_yahoo_riport_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223491b4-3eb2-46eb-a175-229e03871f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Karacsony_orban_yahoo_riport_budapest","timestamp":"2020. november. 05. 16:01","title":"Karácsony: \"Ki sem kellene mondanunk Orbán nevét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","shortLead":"Idén lett húszéves a díj, az ünnepélyes díjátadót viszont egyelőre keresztülhúzta a járvány.","id":"20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1021ac16-a062-4be5-bc75-5bbe28060317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e229ac0-68a8-4754-9ada-538decc3cbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Csakanyi_Eszter_Spiro_Gyorgy_es_Tarr_Bela_az_idei_Hazamdijasok_kozott","timestamp":"2020. november. 05. 15:25","title":"Csákányi Eszter, Spiró György és Tarr Béla az idei Hazám-díjasok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b612cc8-0768-40e9-9e25-d77902174ce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolnoki fideszes polgármester több korlátozást is bejelentett: nem lesz adventi falu és az esküvőkre csak tízen mehetnek.","shortLead":"A szolnoki fideszes polgármester több korlátozást is bejelentett: nem lesz adventi falu és az esküvőkre csak tízen...","id":"20201106_szolnok_idos_nyugdijas_sav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b612cc8-0768-40e9-9e25-d77902174ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc7c418-eb66-4039-90a8-92dd39fe6d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_szolnok_idos_nyugdijas_sav","timestamp":"2020. november. 06. 16:51","title":"Szolnokon visszavezetik az idősek vásárlási idősávját a piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]