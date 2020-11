Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. november. 06. 07:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"00b62af7-519b-41d7-8c8f-d0b3fda9d9d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Száz százalékos kedvezménnyel adják a mellényeket. ","shortLead":"Száz százalékos kedvezménnyel adják a mellényeket. ","id":"20201105_Ingyen_osztja_penteken_a_lathatosagi_mellenyeket_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b62af7-519b-41d7-8c8f-d0b3fda9d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7ef151-abf6-4965-b618-056a0fb80a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Ingyen_osztja_penteken_a_lathatosagi_mellenyeket_a_rendorseg","timestamp":"2020. november. 06. 04:27","title":"Ingyen osztja pénteken a láthatósági mellényeket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárt frakciójának a közleményében arról írnak, hogy Brüsszel Soros megrendelését teljesíti, annál többet jelenthet az, amit Varga Judit írt: ezzel az EU-költségvetés magyar vétója sem kizárt.","shortLead":"A kormánypárt frakciójának a közleményében arról írnak, hogy Brüsszel Soros megrendelését teljesíti, annál többet...","id":"20201105_Fidesz_Soros_jogallalmisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b131df42-bba7-45b3-a0e8-0d7045769385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Fidesz_Soros_jogallalmisag","timestamp":"2020. november. 05. 17:19","title":"Varga Judit az EU-költségvetés vétójával fenyeget, a Fidesz sorosozik a jogállamisági egyezségre válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel 235 ezer áldozatot követelt eddig a járvány az országban.","shortLead":"Közel 235 ezer áldozatot követelt eddig a járvány az országban.","id":"20201106_Egy_nap_alatt_tobb_mint_120_ezerrel_nott_a_regisztralt_fertozottek_szama_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff1edc5-8b99-464d-8b33-798d4d7be679","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Egy_nap_alatt_tobb_mint_120_ezerrel_nott_a_regisztralt_fertozottek_szama_az_USAban","timestamp":"2020. november. 06. 06:16","title":"Egy nap alatt több mint 120 ezer fertőzöttet találtak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig az első, aki a világraszóló döntései mellett személyes, időnként indulatvezérelt kifakadásait is a közösségi hálón kürtölte szét. A Twitter és a Facebook az idei kampány fő csataterévé váltak, ahol a republikánus Trump jóval nagyobb követőtábort ért el a demokrata Bidennél. Az egyelőre kétséges kimenetelű választásnak már biztos tanulsága, hogy facebookozni és twitterezni bárki tud, de ha átgondolatlanul teszi, megeshet, hogy önmaga alól húzza ki a széket.","shortLead":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig...","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8f438-a067-4673-930d-e378d0c7f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 05. 20:00","title":"A ravasz, az agy és a füstölgő Trump – mi veszhetett oda a Facebookon, Twitteren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek a kamara szerint, elhunyt Szőcs Géza. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek...","id":"20201106_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe8214-a740-4f0c-b5f8-1ebbce8b70ff","keywords":null,"link":"/360/20201106_Radar360","timestamp":"2020. november. 06. 08:00","title":"Radar360: Biden nyerésre áll, Trump szerint elcsalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rohamosan nő a halottak száma, pedig már bezártak az iskolák és erős korlátozások vannak érvényben.","shortLead":"Rohamosan nő a halottak száma, pedig már bezártak az iskolák és erős korlátozások vannak érvényben.","id":"20201106_Tragikus_a_cseh_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5760d249-58fd-4f46-8478-7e0af545b392","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Tragikus_a_cseh_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. november. 06. 10:28","title":"Tragikus a cseh járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","id":"20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6486f3-d17a-4068-8914-1be3e8a6526f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 06. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]