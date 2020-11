Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","shortLead":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","id":"202045_fukusima_tisztul_mosohatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61a6ee-6c0c-40f6-a8cd-d3371e085c11","keywords":null,"link":"/360/202045_fukusima_tisztul_mosohatas","timestamp":"2020. november. 06. 12:00","title":"Jobbra fordult a helyzet Fukusimában, a vártnál gyorsabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken, hogy tiltakozzon az immár teljesen a kormánypárt ellenőrzése alatt álló alkotmánybíróság abortuszt szigorító határozata ellen. Kaczynskiék már harmadszor futnak neki a módosításnak, eddig kétszer meghátráltak.","shortLead":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken...","id":"20201105_Villam_es_vallfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14ae3e-d9fe-4997-8da3-556eea7da7a0","keywords":null,"link":"/360/20201105_Villam_es_vallfa","timestamp":"2020. november. 05. 15:00","title":"Lengyel tüntetők százezrei kényszerítenék térdre Kaczynskiékat abortuszügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt skót színész, aki igaz self-made man volt.","shortLead":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt...","id":"202045_sean_connery_azugynok_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a97069-f508-4e04-b3da-3e060730fb4d","keywords":null,"link":"/360/202045_sean_connery_azugynok_halala","timestamp":"2020. november. 05. 19:00","title":"Tejesember volt és futballista, de mozilegenda lett a 90 évesen elhunyt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","shortLead":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","id":"20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db76b30-3810-4498-8438-507a091b9f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2020. november. 06. 09:21","title":"A valaha készült legerősebb széria Audi, íme az RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újbuda alpolgármesterének enyhe tünetei vannak.","shortLead":"Újbuda alpolgármesterének enyhe tünetei vannak.","id":"20201105_Koronavirusos_a_momentumos_Orosz_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4e1326-03ee-459f-a961-8c8cbd137357","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Koronavirusos_a_momentumos_Orosz_Anna","timestamp":"2020. november. 05. 16:46","title":"Koronavírusos a momentumos Orosz Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél. A lakossági hitelezés üstököse a Babaváró. Most sokkal jobb a helyzet, mint az előző válság idején volt, a legnagyobb kockázat a munkanélküliség.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél...","id":"20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533457f3-8e65-403d-88ab-bf54b757eac2","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","timestamp":"2020. november. 05. 14:02","title":"A Babaváró hitel kannibalizálja és vonzza is az egyéb kölcsönöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]