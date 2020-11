Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa visszaszerzéséhez az újra vizsgázás helyett lefizetéssel próbálkozott.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa...","id":"20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556ce2c-3a39-4fe5-83b1-31f4b4918df0","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","timestamp":"2020. november. 06. 14:46","title":"Vesztegetéssel akarhatta visszaszerezni jogosítványát M. Richárd, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat, kastélyokat és hidakat építettek modern eszközök segítsége nélkül.","shortLead":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat...","id":"20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a844fbd-116c-4a09-a76c-f53e903db084","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","timestamp":"2020. november. 07. 08:03","title":"45 évnyi építkezés 3 percben: így készült el a középkorban a prágai Károly-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","shortLead":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","id":"20201106_Majka_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db4c-65e8-4ddd-bd1a-19b3e2851fdc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Majka_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 06. 15:53","title":"Majka koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti.","shortLead":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat...","id":"20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b5526b-d66e-4df6-bd98-1105f6800684","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","timestamp":"2020. november. 07. 08:12","title":"Orvosszakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori szavazata.","shortLead":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori...","id":"20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3943a-8228-49f7-b40b-8ba96638cab0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 17:29","title":"Joe Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","id":"20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f69c29b-ab8d-410c-995a-62dc0a9744eb","keywords":null,"link":"/elet/20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Megcsináltuk! – videón a pillanat, amikor leendő alelnöke köszönti a megválasztott elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","shortLead":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","id":"20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd8011-5534-43d9-8da3-4003684ec3b2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","timestamp":"2020. november. 06. 15:47","title":"Megjött a karácsonyi csirkemellény-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke lehet. A hivatalban lévő republikánus Donald Trumpnak a bírósági út maradt, ám az választási szabálytalanságokra utaló bizonyíték nélkül zsákutca lehet. A HVG szakírója, Nagy Gábor elemzése.\r

\r

","shortLead":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke...","id":"20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebf446-6b83-4595-a461-5c4fe5a99891","keywords":null,"link":"/360/20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","timestamp":"2020. november. 07. 21:15","title":"Tájkép csata után: Biden az elektoroknál, Trump önmagánál nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]