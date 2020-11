Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elszegényedett családban nőtt fel, ezért is van jó kapcsolata a szakszervezetekkel, gyerekkori dadogását nagy költők verseinek szavalásával győzte le, politikusként aztán nagyon gyors karriert futott be. Élettörténetéről a HVG 2015-ben írt, mielőtt eldőlt volna, hogy elindul-e az elnökségért 2016-ban. Most, elnökké választása alkalmából újraközöljük a cikket, változtatás nélkül.","shortLead":"Elszegényedett családban nőtt fel, ezért is van jó kapcsolata a szakszervezetekkel, gyerekkori dadogását nagy költők...","id":"201539_joe_biden_szoszatyar_amerikai_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd9655-62a4-45e8-baaf-2d6b96e956d0","keywords":null,"link":"/360/201539_joe_biden_szoszatyar_amerikai_alelnok","timestamp":"2020. november. 09. 13:00","title":"Nem volt éppen eminens diák a most pályája csúcsára ért Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5dce4b-20f0-46d6-8495-0249ef83577a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutóbbi adatok szerint 55 ember halt bele a Covid–19-be.","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint 55 ember halt bele a Covid–19-be.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac5dce4b-20f0-46d6-8495-0249ef83577a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3ee93-9481-4554-81b3-4c7cac2acf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 09. 09:05","title":"Megint 5 ezernél több az új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","shortLead":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","id":"20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32a5bc-8412-4afe-bd3c-9988c8072984","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","timestamp":"2020. november. 09. 05:30","title":"George W. Bush gratulált Bidennek, és elismerte a választás tisztaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti, amikor 2021. január 20-án megtörténik a 2020-as amerikai elnökválasztás győztesének elnöki beiktatása. A kiváltságok közé tartozik az a fajta \"különleges bánásmód\" is, ami az államfőknek és vezető politikusoknak jár a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti...","id":"20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5b38b-c78f-48c0-9f54-ed287262bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","timestamp":"2020. november. 09. 14:03","title":"Januárban elveszi Donald Trump különleges \"mentelmi jogát\" a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","shortLead":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","id":"20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d497d45-8218-47e6-8de2-63ca279d34ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","timestamp":"2020. november. 08. 13:38","title":"A közmédia portálján Orbán gratulációja a legerősebb hír Biden győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak a terep miatt különleges. A történetben államcsíny, terrortámadás és rendőri túlkapások is szerepelnek. A felmerült problémákat nekünk, játékosoknak kell megoldanunk, ehhez pedig bárkit választhatunk, a szó legszorosabb értelmében.","shortLead":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak...","id":"20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bae372-03dc-463b-a9ba-26af7d6a95e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","timestamp":"2020. november. 08. 16:00","title":"Amikor már a hackerek is az elnyomó rendszer ellen küzdenek – ilyen lett a Watch Dogs: Legion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros, hogy a járvány megfékezését elősegítsék. Ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros...","id":"20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8dd910-d405-4cde-b0ba-0a90d09771f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","timestamp":"2020. november. 08. 10:58","title":"NNK: Téved Karácsony Gergely, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]