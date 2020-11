Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust...","id":"20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce3644-0389-4180-8f42-12aaefd1e14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","timestamp":"2020. november. 09. 16:18","title":"Szlávik: A koronavírus szövődményei koraszülést vagy vetélését válthatnak ki a terhes nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni titkos felderítés során került képbe a vizes világbajnokság egykori gazdasági igazgatója, Balogh Sándor, aki úgy cselezte ki a később ráállított nyomozókat és szökött külföldre, hogy közben figyelés alatt állt. A HVG által megszerzett, titkos felderítés során készült telefonlehallgatási anyagok között találtunk egy érdekes SMS-váltást Balogh és Orbán egyik államtitkára között, de az is kiderült, hogy Balogh korábbi felesége, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszterként “futott” bele egy lehallgatásba.","shortLead":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni...","id":"20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68045f98-9ff7-4985-af31-9b9cf96c71d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"Rejtélyes megbízót kerestek a nyomozók, a kormányban jól ismert figura bukott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","shortLead":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","id":"20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e91b6-d91c-469c-8d92-dc6bdc7a7ff5","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 10. 20:44","title":"A Lidl és az Aldi már közölte, hogyan változik a nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","shortLead":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","id":"20201109_kod_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48691263-c0b6-4f02-912e-60620e182bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2020. november. 09. 05:46","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni\" - mondta a miniszterelnök az M1-en.","shortLead":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket...","id":"20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed65cd1-cc65-4eac-a6bd-0e838c77e87e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 10. 20:07","title":"Orbán: jelenleg 50 százalék az esélye, hogy kitart az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Originsszel megkezdett utat folytatva készítette el új Assassin’s Creed játékát a Ubisoft – mindenféle könyörtelenséget bevállalva, és ezzel a sorozat eddigi legvéresebb epizódját megteremtve. Az északi mitológia világába kalauzoló szoftvert már napok óta nyúzzuk, de egyelőre képtelenek vagyunk megunni.","shortLead":"Az Originsszel megkezdett utat folytatva készítette el új Assassin’s Creed játékát a Ubisoft – mindenféle...","id":"20201109_assassins_creed_valhalla_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35622de9-3445-4669-a87c-a8b3cb8c15dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_assassins_creed_valhalla_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Itt az eddigi legbrutálisabb Assassin’s Creed, és marha jól áll neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. ","shortLead":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","id":"20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aed36d2-ced4-46e2-a5e7-3d7c6f99f438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","timestamp":"2020. november. 09. 04:12","title":"Videó: Ilyen egyszerűen játsszák ki a százezres bírságokat a teherautósok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]