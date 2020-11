Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","shortLead":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","id":"20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6de20-44b3-4671-8be2-fdf50e7bb3a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","timestamp":"2020. november. 10. 11:03","title":"Új koronavírusteszt, amely közel 100%-os: a kutyák a PCR-nél is hamarabb bejelezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","id":"20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa353e6-8fc6-47b5-b7e7-a151e0d969c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 10. 07:40","title":"Trump nem nyugszik bele a vereségbe, pert indított a pennsylvaniai voksolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól, hogy valaki elnök, a viselkedése még nem lesz elnöki. Donald Trump, ahogy a megválasztása óta eltelt négy évben, most sem spórolt a logikai bukfencekkel, de a vereségével mintha ezeknek az abszurditása is világosabbá vált volna. Mintha az egész Trump-elnökség mérgező varázsa szertefoszlott volna ez alatt a néhány nap alatt. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól...","id":"20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1600f29-6103-4097-ab51-94ee7ab6d363","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","timestamp":"2020. november. 09. 20:00","title":"Donald Trump és a velünk élő abszurditás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","shortLead":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","id":"20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27d763f-2068-4762-b13d-d6b104c9a9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 15:14","title":"Kásler beoltatja magát, ha lesz vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind jogi, mind adózási szempontból. Különösen most, amikor a klímavédelmi szempontok minden korábbinál fontosabbá váltak. Ám ez Magyarországon mégsincs így. Olyan kérdések tisztázatlansága miatt nem toporognak türelmetlenül cégek azért, hogy ipari területen naperőművet építsenek, mint például, hogy egy naperőmű minek minősül: ingatlannak vagy ingóságnak? Cikkünkben e témát jártuk körül a CMS Budapest Ügyvédi Iroda szakértőivel, akik azt is elárulták, ők hogyan rendeznék megnyugtatóan a naperőművek ingatlan-, adó- és energiaügyi helyzetét.","shortLead":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind...","id":"20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc72a8-72e0-440d-9f89-70ccd6fb5d5a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","timestamp":"2020. november. 10. 11:30","title":"Ipari területen építene naperőművet? Ezekre a szabályokra érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint, főleg a kor előrehaladtával. Az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen tünetet, köztük hüvelyszárazságot okozhat. Egy alapos nőgyógyászati kivizsgálással azt is megtudhatjuk, hogy a panaszaink enyhítésére elegendő-e egy hidratáló összetevőket tartalmazó hüvelyi készítmény – kenőcs vagy kúp – kúraszerű használata, vagy esetleg hormonterápiára van-e szükségünk a hüvelyhám helyreállításához, illetve ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapokat megnehezítő irritációtól.\r

","shortLead":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint...","id":"cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df833c-5b37-4cd4-b308-b49cc345ba54","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","timestamp":"2020. november. 09. 07:30","title":"Beszéljünk szakértővel a hüvelyszárazságról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5","c_author":"","category":"360","description":"Példakép és mentor egy személyben, a transzilvanizmus jelképe.","shortLead":"Példakép és mentor egy személyben, a transzilvanizmus jelképe.","id":"20201109_Vegrendelet_kommentar__Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245e8195-1e63-4795-b748-30770fbfcacb","keywords":null,"link":"/360/20201109_Vegrendelet_kommentar__Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 09. 18:40","title":"Végrendelet-kommentár – Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5728e352-b818-40a0-97ac-11d65efdd954","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szamárpingvin (Pygoscelis papua) valójában nem egy, hanem négy külön faj – állapították meg genetikai vizsgálattal brit kutatók, akik szerint az eredményeik segíteni fogják az állatok megóvását.","shortLead":"A szamárpingvin (Pygoscelis papua) valójában nem egy, hanem négy külön faj – állapították meg genetikai vizsgálattal...","id":"20201108_szamarpingvinek_genetikaja_negy_kulonbozo_faj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5728e352-b818-40a0-97ac-11d65efdd954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398758c-3225-4d8e-b6b2-81771fa816fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_szamarpingvinek_genetikaja_negy_kulonbozo_faj","timestamp":"2020. november. 08. 18:03","title":"Egy fajnak hitték az összes egyedet, aztán kiderült, hogy valójában négy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]