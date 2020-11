Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","shortLead":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efd857-48d4-4c56-9d89-527061e32ff9","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","timestamp":"2020. november. 10. 09:41","title":"Joe Biden győzelme után ismét slágerlistákra került egy 2009-es dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. november. 10. 17:30","title":"Mi a közös a barlangban, a rózsaablakban és a felhőkarcolóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól, hogy valaki elnök, a viselkedése még nem lesz elnöki. Donald Trump, ahogy a megválasztása óta eltelt négy évben, most sem spórolt a logikai bukfencekkel, de a vereségével mintha ezeknek az abszurditása is világosabbá vált volna. Mintha az egész Trump-elnökség mérgező varázsa szertefoszlott volna ez alatt a néhány nap alatt. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól...","id":"20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1600f29-6103-4097-ab51-94ee7ab6d363","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","timestamp":"2020. november. 09. 20:00","title":"Donald Trump és a velünk élő abszurditás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","shortLead":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","id":"20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3a61-b401-453a-af36-bdd4b3d3fc94","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 09. 17:01","title":"Dézsi Csaba András szerint kapott egy rossz tanácsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi pszichológuscsapat globális felmérést készített, és kiderítette, milyen személyiségű embereknek a legnehezebb engedelmeskedniük a járvány alatti rendelkezéseknek.","shortLead":"Egy nemzetközi pszichológuscsapat globális felmérést készített, és kiderítette, milyen személyiségű embereknek...","id":"20201109_pszichologia_szemelyisegtipusok_alkalmazkodasa_bezartsag_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20872d61-f919-440d-a839-f00331873c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_pszichologia_szemelyisegtipusok_alkalmazkodasa_bezartsag_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 09. 08:33","title":"Tiszta pszichológia: kiderítették, kiknek a legnehezebb elviselniük a járvány miatti bezártságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","shortLead":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","id":"20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f54b36-b296-4d5a-88db-70a4bd155ceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"A második körös tesztelésnél kevesebb fertőzöttet találtak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]