Magyarország egyik legismertebb közgazdásza volt. Meghalt Kopátsy Sándor közgazdász A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.
Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet Új helyzetet teremtett Orbán felsőoktatással kapcsolatos járványügyi bejelentése.
SZFE HÖK: Gondolkodunk az ellenállás folytatásáról Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.
Uniós vezetők Orbánnak: Zsarolással nem lehet engedményeket kicsikarni A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.
Majka mintha átvette volna a stafétát Müller Cecíliától Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.
Joe Biden győzelme után ismét slágerlistákra került egy 2009-es dal alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.
Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma
A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.
Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni