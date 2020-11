Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","shortLead":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","id":"20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d3d38e-1049-46f8-a525-3c35fd499013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","timestamp":"2020. november. 10. 20:29","title":"Orbán: Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0ec8a-7d30-49c9-a895-70232f9a56e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érintettek elmondásából ismerhetjük meg, hogyan zajlottak a szerződtetési tárgyalások Vidnyánszky Attila és a Nemzeti addigi társulatának tagjai között 2013-ban. Ezzel párhuzamosan tovább követhetjük, hogyan formálódik az utolsó Alföldi-rendezés a színházban. Nemzeti dokumentumfilm, második rész. ","shortLead":"Az érintettek elmondásából ismerhetjük meg, hogyan zajlottak a szerződtetési tárgyalások Vidnyánszky Attila és...","id":"20201110_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0ec8a-7d30-49c9-a895-70232f9a56e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7095334c-11e4-4d2a-b2c3-0aa039eb50bf","keywords":null,"link":"/360/20201110_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 10. 19:00","title":"Doku360: Azt mondta Attila, egy másik ideológia jön, ezért nem tud szerepet adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","shortLead":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","id":"20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a09b8-a3fd-4052-a48e-e3c3875bbc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","timestamp":"2020. november. 11. 05:26","title":"Biden: Az Egyesült Államok visszatér a világpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket - közölte az SZFE vezetése szerdán az egyetem honlapján. A figyelmeztető sztrájk ugyanakkor jogszerű volt. A sztrájkbizottság egyértelmű sikernek értékeli a mai döntést.\r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói...","id":"20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f68835-33c0-42b6-88e9-6b6cf65bcfdd","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"SZFE-ügy: a figyelmeztető sztrájk jogszerű volt, a több hetes sztrájkról másodfokon nincs döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","id":"20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1774f-6cd0-450e-9f1c-67a29a184c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","timestamp":"2020. november. 10. 06:41","title":"Oldalanként 3-3 kipufogó a legújabb Mercedes G-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097604a-596a-4532-a07b-51f3596407e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tévés lelkész virális performansszal próbálta meg eltávolítani magától a választási híreket.","shortLead":"Egy tévés lelkész virális performansszal próbálta meg eltávolítani magától a választási híreket.","id":"20201110_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_kovetkezo_elnoke_lelkesz_nevetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d097604a-596a-4532-a07b-51f3596407e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef5235-24a1-4507-af0a-e2ad66989b28","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_kovetkezo_elnoke_lelkesz_nevetes","timestamp":"2020. november. 10. 10:20","title":"Így még nem röhögte ki senki a hírt, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke elég titokzatosan nyilatkozott. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke elég titokzatosan nyilatkozott. ","id":"20201111_Vidnyanszky_Februartol_uj_epuletben_mukodik_az_SZFE_de_hogy_hol_azt_nem_arulja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cdbd0c-894a-488f-ac08-6abc3e3c3f3e","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Vidnyanszky_Februartol_uj_epuletben_mukodik_az_SZFE_de_hogy_hol_azt_nem_arulja_el","timestamp":"2020. november. 11. 10:02","title":"Vidnyánszky nem árulta el, hol fog működni februártól az SZFE, de új épületről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]