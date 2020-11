Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat ki 90 napon belül.","shortLead":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat...","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5ceae-d013-4da7-b8ab-d06d9712fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","timestamp":"2020. november. 10. 16:14","title":"Szorongás, depresszió, álmatlanság – a Covid-19-ből felgyógyultak ötöde ilyet is tapasztal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","shortLead":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","id":"20201110_szoboszlai_teszt_izland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd36d1-aa6e-4ddc-b2a9-df7db8e014ee","keywords":null,"link":"/sport/20201110_szoboszlai_teszt_izland","timestamp":"2020. november. 10. 07:39","title":"Negatív lett Szoboszlai tesztje, játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint hamarosan ők is túladhatnak rajta. ","shortLead":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint...","id":"20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e32b85-b703-4389-b48a-495977d9cc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","timestamp":"2020. november. 11. 10:33","title":"Megint eladhatják a Boston Dynamicsot, új tulajdonoshoz kerülhet a legismertebb robotkutya fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","shortLead":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","id":"20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a8421-ee3f-4ac9-8ec1-cfb841235bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 14:21","title":"Online tartják a csütörtöki kormányinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caaffc9-0a88-49c4-88ac-1205265d2630","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eltüntetni a pattanásokat és a mitesszereket? Ha valóban ennek a nyomára bukkantak, akkor nagy dicsőség vár Fiona Watt biológusra és kollégáira a londoni King's College egyetemen. ","shortLead":"Eltüntetni a pattanásokat és a mitesszereket? Ha valóban ennek a nyomára bukkantak, akkor nagy dicsőség vár Fiona Watt...","id":"202045_pattanasgyogyitas_aknemunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6caaffc9-0a88-49c4-88ac-1205265d2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7f5a1d-15d4-4b12-adb1-aaa8ebfc096f","keywords":null,"link":"/360/202045_pattanasgyogyitas_aknemunka","timestamp":"2020. november. 11. 12:00","title":"Lehet, hogy megvan a pattanások ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","shortLead":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5ea2a-e90b-46c2-8353-4fad93560e89","keywords":null,"link":"/elet/20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","timestamp":"2020. november. 11. 18:26","title":"Nem láthatja beteg feleségét a járvány miatt, naponta ad szerenádot ad neki a kórház ablaka alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]