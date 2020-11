Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","shortLead":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","id":"202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e58e6-dfe7-40c7-a222-8ac69d53446f","keywords":null,"link":"/360/202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","timestamp":"2020. november. 09. 14:00","title":"Pannonhalmától Hongkongig dolgozik a magyar grafikuspáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól, hogy valaki elnök, a viselkedése még nem lesz elnöki. Donald Trump, ahogy a megválasztása óta eltelt négy évben, most sem spórolt a logikai bukfencekkel, de a vereségével mintha ezeknek az abszurditása is világosabbá vált volna. Mintha az egész Trump-elnökség mérgező varázsa szertefoszlott volna ez alatt a néhány nap alatt. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban intenzív szavazatszámlálással telt elmúlt egy hétből azt biztosan leszűrhettük: attól...","id":"20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1600f29-6103-4097-ab51-94ee7ab6d363","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_es_a_velunk_elo_abszurditas","timestamp":"2020. november. 09. 20:00","title":"Donald Trump és a velünk élő abszurditás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most pedig a költségvetési kérdésekről is megegyeztek az EU-s intézmények delegációi. Lassan valóban az marad a kérdés, hogy Orbán Viktor megtorpedózza-e az egészet.","shortLead":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most...","id":"20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9947b-f8ec-41a2-aecb-962c213710aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. november. 10. 17:09","title":"Megegyeztek a tagállamok és az EP az uniós költségvetésről, mit lép Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja.","shortLead":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor...","id":"20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7530a4-cd3f-48a5-8e2e-06af646e6240","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]