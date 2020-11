Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"Ballai Vince - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hétfőn Orbán Viktor bejelentett egy sor olyan korlátozó intézkedést, amelyek a koronavírus terjedésének lassítását célozzák. A kormány tavasszal is hozott ilyeket, ezért egymás mellé tettük az akkori és a mostani lépéseket, hogy lássuk, a mostani, sokkal rosszabb járványügyi számok mellett szigorúbban lép-e fel a kormány.","shortLead":"Hétfőn Orbán Viktor bejelentett egy sor olyan korlátozó intézkedést, amelyek a koronavírus terjedésének lassítását...","id":"20201109_koronavirus_szigoritas_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ae7d-c2cd-4786-9fae-9c0c513947b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_szigoritas_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_kormany","timestamp":"2020. november. 09. 18:00","title":"Súlyosabb most a járvány, de Orbán új szigorításánál voltak szigorúbb lépések tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön, mennyire képes hatékonyan megvédeni az orrspray az embert a koronavírus-fertőzéstől. Eddig ígéretes.","shortLead":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön...","id":"20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e02582e-c3c3-4306-97ba-985f3e30bdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","timestamp":"2020. november. 10. 10:03","title":"24 órán át kivédheti a koronavírus-fertőzést egy amerikai orrspray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali menetfény, hanem a tompított izzó világít. ","shortLead":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali...","id":"20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97a784-1a14-442b-86dd-5f4576b3554c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","timestamp":"2020. november. 10. 09:35","title":"Videó: Ennyit számít, ha nem csak nappali menetfénnyel, hanem tompított fénnyel autózunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","shortLead":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","id":"20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bebd5-d673-4290-a534-db111490a8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 10. 09:13","title":"Uniós vezetők Orbánnak: Zsarolással nem lehet engedményeket kicsikarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","shortLead":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","id":"20201111_kormanyhu_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe233ce2-f626-4d9c-a55c-ed881a0791de","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_kormanyhu_leallas","timestamp":"2020. november. 11. 08:26","title":"Annyian néznék, hogy leállt a kormány.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d8e8ca-101f-4346-90f0-49f1eeef2284","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201110_Marabu_Feknyuz_Petike_van_ceterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d8e8ca-101f-4346-90f0-49f1eeef2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d468113-1531-497a-a8a3-a9047d7abc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Marabu_Feknyuz_Petike_van_ceterv","timestamp":"2020. november. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Petike, van cé-terv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","shortLead":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","id":"20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0219aa-6f8f-4196-9906-dce18130802b","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 10. 12:52","title":"Temesváron egy nap alatt meghalt hat koronavírusos beteg, mert nem jutott nekik hely az intenzív osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]