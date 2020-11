Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviselet nem elégedett a kormányzati intézkedésekkel, továbbiakat javasol.","shortLead":"Az érdekképviselet nem elégedett a kormányzati intézkedésekkel, továbbiakat javasol.","id":"20201111_pedagogusok_szakszervezete_online_oktatas_szigoritas_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71edfda5-11dc-480f-8b1b-e9945e6a66e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_pedagogusok_szakszervezete_online_oktatas_szigoritas_pedagogusok","timestamp":"2020. november. 11. 16:33","title":"Fejenként 100 ezer forint támogatást kér az otthonról tanító pedagógusoknak a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy túljusson ezeken a gondokon. Így látja a helyzetet Timothy Garton Ash, az Oxfordi és Stanfordi Egyetem tanára.","shortLead":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz...","id":"20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb3408-0c68-43cf-8d50-5126f695e643","keywords":null,"link":"/360/20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","timestamp":"2020. november. 11. 07:35","title":"Timothy Garton Ash: Ha valaki képes újraegyesíteni a nemzetet, akkor az Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. november. 12. 07:30","title":"3+1 tipp: így lehet valóban okos az otthona!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","shortLead":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","id":"20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e91b6-d91c-469c-8d92-dc6bdc7a7ff5","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 10. 20:44","title":"A Lidl és az Aldi már közölte, hogyan változik a nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési programokra.","shortLead":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési...","id":"20201111_falklandszigetek_utolso_akna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0158e30-bfb9-4680-8f88-126dfa024596","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_falklandszigetek_utolso_akna","timestamp":"2020. november. 11. 05:47","title":"40 évvel a háború után felszedték az utolsó taposóaknát is a Falkland-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta...","id":"20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d521ca22-d920-496f-9fa4-6a14e5ed992a","keywords":null,"link":"/sport/20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 11. 12:35","title":"Marco Rossi megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]