[{"available":true,"c_guid":"76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sokkal nagyobb, mint egy Vitara, plugin hibrid hajtáslánca zöld rendszámot ér, az ára pedig a márkától szokatlan módon csillagászati. Testközelből ismerkedtünk meg a Toyota RAV4 PHEV testvérmodelljével.","shortLead":"Sokkal nagyobb, mint egy Vitara, plugin hibrid hajtáslánca zöld rendszámot ér, az ára pedig a márkától szokatlan módon...","id":"20201113_Beultunk_a_185_millio_forintos_Suzuki_Acrossba__fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0885222b-b6d4-4749-a0e8-fd8bd7b78864","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Beultunk_a_185_millio_forintos_Suzuki_Acrossba__fotogaleria","timestamp":"2020. november. 13. 06:41","title":"A legdrágább Suzuki: beültünk a 18,5 millió forintos Acrossba – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak a nevüket feltüntetni.","shortLead":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak...","id":"20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76856478-64a8-4d8d-bc67-16c24bb3ecc1","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","timestamp":"2020. november. 12. 11:19","title":"Tényleg nem állta ki az adatvédelmi próbát, változik a felnőttképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette, néhány nappal korábban.","shortLead":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette...","id":"20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74393f7f-cdef-48be-96f8-3d1e7d0f744e","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 12. 20:19","title":"Orbán után a lengyel miniszterelnök is bejelentette, kész megvétózni az uniós költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","shortLead":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","id":"20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456ab01-1593-47a9-b806-31d039409574","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","timestamp":"2020. november. 11. 11:21","title":"Megérkezett Európába a 261 lóerős apró Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. "Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. A változás az idei karácsonyi szezont még nem érinti.","shortLead":"Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. "Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. A változás az idei karácsonyi szezont még nem érinti.","id":"20201111_online_vasarlas_ado_vam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a12d08-e264-4e30-ad70-0fe6560e984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_online_vasarlas_ado_vam","timestamp":"2020. november. 11. 13:10","title":"Megszűnhet a nemzetközi netes vásárlás vámmentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnert