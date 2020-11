Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","shortLead":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","id":"20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e22b0a-4293-4ce1-a35a-7430e037dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","timestamp":"2020. november. 12. 14:41","title":"Kijárási korlátozás: az egyéni vállalkozók aláírhatják maguknak a munkáltatói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","shortLead":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","id":"20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ed811e-e786-4219-87af-394b927687c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","timestamp":"2020. november. 12. 15:41","title":"Ingyenes koronavírustesztet ajánlott fel Róma hajléktalanjainak Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar állampolgár, aki eddig tudott róla, már több millió forintot gereblyézett össze. Természetesen átverés.","shortLead":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar...","id":"20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec43c2-7961-4c31-8299-af81a961edd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","timestamp":"2020. november. 13. 12:08","title":"Óriási hazugság az Index és az OTP nevével terjesztett cikk, ne dőljön be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések után.","shortLead":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921badac-67e4-46ee-9b19-a8a5828a0aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"100 ezer vendéglátós kerülhet utcára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","shortLead":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","id":"20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04a3f7-6b42-4c9c-98a6-28833b3aa946","keywords":null,"link":"/sport/20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","timestamp":"2020. november. 12. 17:08","title":"Gera Zoltán a kispadon fog ülni Izland ellen, miután Rossi megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","shortLead":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","id":"20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61d169-68f1-4e83-84d0-77fb2e3899a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 17:09","title":"Szlovákiában meghosszabbították 45 nappal a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket - közölte az SZFE vezetése szerdán az egyetem honlapján. A figyelmeztető sztrájk ugyanakkor jogszerű volt. A sztrájkbizottság egyértelmű sikernek értékeli a mai döntést.\r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói...","id":"20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f68835-33c0-42b6-88e9-6b6cf65bcfdd","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"SZFE-ügy: a figyelmeztető sztrájk jogszerű volt, a több hetes sztrájkról másodfokon nincs döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]