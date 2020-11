Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök először tartott sajtótájékoztatót azóta, hogy a demokrata ellenfele, Joe Biden nyerte meg az elnökválasztást.","shortLead":"Az elnök először tartott sajtótájékoztatót azóta, hogy a demokrata ellenfele, Joe Biden nyerte meg az elnökválasztást.","id":"20201114_Donald_Trump_mag_soha_nem_jart_ilyen_kozel_a_vereseg_elismeresehez_de_azert_nem_mondta_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b500e1ac-7665-4c6d-936a-c1c9caa924bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Donald_Trump_mag_soha_nem_jart_ilyen_kozel_a_vereseg_elismeresehez_de_azert_nem_mondta_ki","timestamp":"2020. november. 14. 08:21","title":"Donald Trump még soha nem járt ilyen közel a vereség elismeréséhez, de azért nem mondta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","shortLead":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","id":"20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8313c02c-ddd8-4fe8-a68a-4e8d4ad77baf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. november. 14. 06:41","title":"Időgép 1974-be: szuperritka periszkópos Lamborghinit kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","shortLead":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","id":"20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81dec01-11cc-48bb-add7-070bd9774bf3","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","timestamp":"2020. november. 13. 18:31","title":"Bírálta a magyar alaptörvény-módosítást az uniós igazságügyi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt leteszteltek volna a hangversenyek előtt. A tisztifőorvos és a kormány tagjait kérik, hogy engedélyezzék a Biztonságos Koncerteket. Villáminterjú Fischer Ivánnal, aki felajánlotta segítségét Vidnyánszky Attilának SZFE-ügyben.","shortLead":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt...","id":"20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e1e68-e625-446a-b8cf-192a0d2cdd9f","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","timestamp":"2020. november. 13. 17:40","title":"Fischer Iván: Nem tudom, mikor lesz vége a járványnak, de zenére nagy szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal szolgál az emberi evolúcióról.","shortLead":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal...","id":"20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d956dca-0353-418c-8faf-f7c1f5580024","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","timestamp":"2020. november. 14. 08:03","title":"Izgalmas lelet: 2 millió éves koponyát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","shortLead":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","id":"20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a18d200-1568-430f-8671-2881e94d6bf6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","timestamp":"2020. november. 13. 11:32","title":"Versben mondják el a tűzoltók, mi az a hidraulikus feszítő-vágó berendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]