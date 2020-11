Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","shortLead":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","id":"20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f574c-60fe-4c1b-96b6-5ead6422b860","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 16. 17:48","title":"Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által kifejlesztett T2-es biztonsági egységéhez hasonló funkciót tölt majd be a számítógépekben.","shortLead":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által...","id":"20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de618b91-2d3f-4256-ad67-b6ac801ba2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. november. 17. 17:03","title":"Saját biztonsági chipet fejleszt a Microsoft, jön a Pluton processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","shortLead":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","id":"20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875d013-2dad-4488-bfc6-b9f8fce2e229","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 16. 17:32","title":"Az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra a Jahn Ferenc kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna. Esztétikai kérdésekben azonban – jelen esetben az Európai Parlament művészethez való viszonyulásában – maga a vezérfonal, amely a bábeli kuszaságból kivezet.","shortLead":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna...","id":"20201117_Kulturalis_sokfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ce891-dcbd-4699-92a6-eeec104b293e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201117_Kulturalis_sokfeleseg","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Kulturális sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz streaminghálózatot sikerült lekapcsolni.","shortLead":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz...","id":"20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417644-805d-447f-8c55-ccfc00467f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","timestamp":"2020. november. 16. 11:03","title":"Viszlát, ingyen Netflix: 5500 illegális szervert kapcsoltak le Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas tömeg búcsúztatja a színházigazgatót, és vele egy korszakot is. Nemzeti Dokumentumfilm, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas...","id":"20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79472df9-0315-4a82-891c-368e708f638c","keywords":null,"link":"/360/20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","timestamp":"2020. november. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Eltűnik, elveszik, szétesik, megszűnik, de megcsináltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730e7847-de9d-4716-80e6-a21d9a1ce37d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brazil gépek 3–4 év múlva érkeznek Magyarországra, azt egyelőre nem tudni, mennyibe kerültek.","shortLead":"A brazil gépek 3–4 év múlva érkeznek Magyarországra, azt egyelőre nem tudni, mennyibe kerültek.","id":"20201117_kc_390_katonai_gep_beszerzes_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730e7847-de9d-4716-80e6-a21d9a1ce37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ae57e7-76e9-48b6-b300-0d4ca7be2240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_kc_390_katonai_gep_beszerzes_brazilia","timestamp":"2020. november. 17. 17:35","title":"Sugárhajtású brazil gépeket vásárol a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]