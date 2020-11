Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai találkoznak az iskola követelményeivel – mondja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének pszichológus igazgatója, Gebauer Ferenc, aki szerint csak évek múlva derül ki, hogy mennyire lesz eredményes az új szakképzési rendszer Ki az, akinek elitgimnáziumot érdemes választani és merre induljanak a nem túl jól tanulók?","shortLead":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai...","id":"20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571990e7-d50a-4609-be19-5bd5338d7a77","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 15. 17:00","title":"Félúton sincsenek a felnőttkor kezdete felé, de máris dönteniük kell a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","shortLead":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","id":"20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff890a-9b1e-4265-a412-7d58eb113068","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2020. november. 16. 16:48","title":"„Felejtsük el vagy adjuk tovább a félelmet gerjesztő idők szavát?” – új klippel jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","shortLead":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","id":"20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dbfe3-2a6d-40a5-a906-a92c9ae41ff3","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","timestamp":"2020. november. 15. 11:44","title":"Vicces videóval is dolgozik a német kormány az otthonmaradásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó.","shortLead":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem...","id":"20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09034e21-f369-4431-bd6f-1e1c3d2987b8","keywords":null,"link":"/360/20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. november. 15. 08:45","title":"Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember sérült meg. ","shortLead":"Két ember sérült meg. ","id":"20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a936ca-2604-421a-8644-ce0f23802c47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","timestamp":"2020. november. 15. 10:24","title":"Három autó ütközött, lezárták a BAH csomópont felüljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12","c_author":"HVG","category":"360","description":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","shortLead":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","id":"202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab4b114-0eff-4838-82e2-4e24ee67f551","keywords":null,"link":"/360/202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","timestamp":"2020. november. 16. 13:00","title":"Járvány nélkül is recseg-ropog a háziorvosi rendszer: több mint félezer doktor hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]